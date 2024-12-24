https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ferdi-tayfurun-saglik-durumuyla-ilgili-basin-danismanindan-aciklama-1091990369.html
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili basın danışmanından açıklama
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili basın danışmanından açıklama
Sputnik Türkiye
Sanatçı Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapan basın danışmanı, durumunun iyi olduğunu ve Tayfur'un tüm sevenlerine sevgi ve... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T21:57+0300
2024-12-24T21:57+0300
2024-12-24T21:57+0300
yaşam
ferdi tayfur
ameliyat
sağlık
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Antalya'daki hastanede tedavisi devam Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan sanatçının tedavisi devam ediyor. 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen Tayfur, Antalya'da tedaviye alınmış, burada ameliyat edilmişti.Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medyadan "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" paylaşımında bulundu.19 Aralık Perşembe günü Ferdi Tayfur'un doktoruyla birlikte yaptığı kısa bir bir açıklama paylaşılmıştı. Ferdi Tayfur Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak, ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/vinc-halatina-tutunarak-metrelerce--yukseklikten-asagi-indi-1091988418.html
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ferdi tayfur, ameliyat, sağlık
ferdi tayfur, ameliyat, sağlık
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili basın danışmanından açıklama
Sanatçı Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapan basın danışmanı, durumunun iyi olduğunu ve Tayfur'un tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderdiğini belirtti.
Antalya'daki hastanede tedavisi devam Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan sanatçının tedavisi devam ediyor. 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen Tayfur, Antalya'da tedaviye alınmış, burada ameliyat edilmişti.
Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medyadan "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" paylaşımında bulundu.
19 Aralık Perşembe günü Ferdi Tayfur'un doktoruyla birlikte yaptığı kısa bir bir açıklama paylaşılmıştı.
Ferdi Tayfur Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak, ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.
Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.
Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.