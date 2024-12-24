https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ferdi-tayfurun-saglik-durumuyla-ilgili-basin-danismanindan-aciklama-1091990369.html

Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili basın danışmanından açıklama

Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili basın danışmanından açıklama

Sputnik Türkiye

Sanatçı Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapan basın danışmanı, durumunun iyi olduğunu ve Tayfur'un tüm sevenlerine sevgi ve... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T21:57+0300

2024-12-24T21:57+0300

2024-12-24T21:57+0300

yaşam

ferdi tayfur

ameliyat

sağlık

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Antalya'daki hastanede tedavisi devam Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan sanatçının tedavisi devam ediyor. 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen Tayfur, Antalya'da tedaviye alınmış, burada ameliyat edilmişti.Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medyadan "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" paylaşımında bulundu.19 Aralık Perşembe günü Ferdi Tayfur'un doktoruyla birlikte yaptığı kısa bir bir açıklama paylaşılmıştı. Ferdi Tayfur Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak, ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

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Sputnik Türkiye

ferdi tayfur, ameliyat, sağlık