https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/tcmb-2025-para-politikasi-metnini-yayimladi--doviz-alim-satim-islemi-yapmayacak-1092029115.html
TCMB 2025 para politikası metnini yayımladı: 'Döviz alım satım işlemi yapmayacak'
TCMB 2025 para politikası metnini yayımladı: 'Döviz alım satım işlemi yapmayacak'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı para politikası metnine göre, kur düzeyini belirleme amacıyla döviz alım satım işlemi yapmayacak, 2025'de KKM... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T21:13+0300
2024-12-25T21:13+0300
2024-12-25T21:20+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
kur korumalı mevduat (kkm)
dezenflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun 2025'de 8 toplantı yapacağını, toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.Merkez Bankası'nın 2025 yılı para politikası metnine göre;
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kur korumalı mevduat (kkm), dezenflasyon
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kur korumalı mevduat (kkm), dezenflasyon
TCMB 2025 para politikası metnini yayımladı: 'Döviz alım satım işlemi yapmayacak'
21:13 25.12.2024 (güncellendi: 21:20 25.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı para politikası metnine göre, kur düzeyini belirleme amacıyla döviz alım satım işlemi yapmayacak, 2025'de KKM uygulanmasının sonlandırılması planlanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun 2025'de 8 toplantı yapacağını, toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.
Merkez Bankası'nın 2025 yılı para politikası metnine göre;
2025 yılında da dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek,
KKM uygulanmasının sonlandırılması planlanıyor,
Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle TL varlıklara talep devam edecek,
Merkez Bankası kur düzeyini belirleme amacıyla döviz alım satım işlemi yapmayacak,