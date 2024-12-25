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CHP Genel Başkanı Özel: Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım
CHP Genel Başkanı Özel: Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, asgari ücretin beklentiyi karşılamadığını belirterek... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T19:49+0300
2024-12-25T19:49+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, asgari ücretin beklentiyi karşılamadığını belirterek "Açıklanan rakam, ne işçilerin ne de toplumun beklentisini karşıladı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı" ifadesini kullandı.Asgari ücretin alım gücünün hızla eridiğini belirten Özel açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Özel, Cumartesi günü Ankara'da 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan mitinge katılacaklarını ifade ederek, "Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Tandoğan'daki mitinge davet ediyorum. Oraya etkin bir katılım göstereceğiz. Sivil topluma, emekçilerin sesinin yükselmesine güç vereceğiz" açıklamasını yaptı."Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım" ifadesini kullanan Özel, "Bu yılı mücadele ve seçim yılı olarak değerlendiriyoruz. Var gücümüzle bu sıkıntıları dile getirmek üzere sahada olacağız" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/asgari-ucret-toplantisina-katilmayan-turk-isten-zammin-ardindan-ilk-aciklama-1092016853.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, enflasyon, asgari ücret, hak-iş, hak-iş konfederasyonu, seçim, miting
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, enflasyon, asgari ücret, hak-iş, hak-iş konfederasyonu, seçim, miting

CHP Genel Başkanı Özel: Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım

19:49 25.12.2024
© AA / Cemal YurttaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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CHP Genel Başkanı Özel, HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, asgari ücretin beklentiyi karşılamadığını belirterek, "Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, asgari ücretin beklentiyi karşılamadığını belirterek "Açıklanan rakam, ne işçilerin ne de toplumun beklentisini karşıladı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı" ifadesini kullandı.
Asgari ücretin alım gücünün hızla eridiğini belirten Özel açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Devletin belirlediği enflasyon oranı yüzde 48, ancak asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 78. Bugün 22 bin liralık asgari ücret, gerçekte 10 bin liranın altındaki bir alım gücüne denk geliyor. Hükümet bu rakamlarla halkı gözden çıkardığını açıkça gösteriyor.
Özel, Cumartesi günü Ankara'da 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan mitinge katılacaklarını ifade ederek, "Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Tandoğan'daki mitinge davet ediyorum. Oraya etkin bir katılım göstereceğiz. Sivil topluma, emekçilerin sesinin yükselmesine güç vereceğiz" açıklamasını yaptı.
"Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım" ifadesini kullanan Özel, "Bu yılı mücadele ve seçim yılı olarak değerlendiriyoruz. Var gücümüzle bu sıkıntıları dile getirmek üzere sahada olacağız" şeklinde konuştu.
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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