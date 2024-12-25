https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/chp-genel-baskani-ozel-madem-ki-bu-asgari-ucretle-gecim-olmaz-o-zaman-secim-olmasi-lazim-1092027787.html

CHP Genel Başkanı Özel: Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım

CHP Genel Başkanı Özel: Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, asgari ücretin beklentiyi karşılamadığını belirterek... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T19:49+0300

2024-12-25T19:49+0300

2024-12-25T19:49+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

enflasyon

asgari ücret

hak-iş

hak-iş konfederasyonu

seçim

miting

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, asgari ücretin beklentiyi karşılamadığını belirterek "Açıklanan rakam, ne işçilerin ne de toplumun beklentisini karşıladı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı" ifadesini kullandı.Asgari ücretin alım gücünün hızla eridiğini belirten Özel açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Özel, Cumartesi günü Ankara'da 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan mitinge katılacaklarını ifade ederek, "Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Tandoğan'daki mitinge davet ediyorum. Oraya etkin bir katılım göstereceğiz. Sivil topluma, emekçilerin sesinin yükselmesine güç vereceğiz" açıklamasını yaptı."Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım" ifadesini kullanan Özel, "Bu yılı mücadele ve seçim yılı olarak değerlendiriyoruz. Var gücümüzle bu sıkıntıları dile getirmek üzere sahada olacağız" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/asgari-ucret-toplantisina-katilmayan-turk-isten-zammin-ardindan-ilk-aciklama-1092016853.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, enflasyon, asgari ücret, hak-iş, hak-iş konfederasyonu, seçim, miting