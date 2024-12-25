https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/sofralarin-yeni-yildizi-hint-tavugu-300-tlye-alici-buluyor-1092028816.html

Sofraların yeni yıldızı: Hint Tavuğu 300 TL’ye alıcı buluyor

Sofraların yeni yıldızı: Hint Tavuğu 300 TL’ye alıcı buluyor

Sputnik Türkiye

Yeni yıla sayılı günler kala halk arasında Hint Tavuğu olarak bilinen hindi etine talepte artış yaşandı. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti hindi etine talep artarken kilogram fiyatı 300 liraya çıktı.Bolu'da bulunan çiftliklerde yetiştirilen hindi etine talepte artış yaşandı. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan çiftlikte özenle yetiştirilen hindiler 7-8 kilograma ulaşırken bu yıl 150 bin hindinin kesileceği belirtildi. Halk arasında Hint Tavuğu olarak bilinen hindinin kilogram fiyatının 300 liraya çıktığını duyuran üretim müdürü İskender Kesim ''Bu yıl 150 bin hindi kesmeyi planladık. 30 Aralık tarihine kadar kesim yapacağız. Tüketicinin talebine göre 7-8 kilogram ağırlığındaki hindileri keseceğiz. Karkas ağırlığı 4.5-5 kilogram olan hindi 5 kişiye yeter'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ciftlik-banktan-sonra-da-hindi-ciftligi-vurgunu-50-milyon-dolandirdi-1090594287.html

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