https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/sofralarin-yeni-yildizi-hint-tavugu-300-tlye-alici-buluyor-1092028816.html
Sofraların yeni yıldızı: Hint Tavuğu 300 TL’ye alıcı buluyor
Sofraların yeni yıldızı: Hint Tavuğu 300 TL’ye alıcı buluyor
Sputnik Türkiye
Yeni yıla sayılı günler kala halk arasında Hint Tavuğu olarak bilinen hindi etine talepte artış yaşandı. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T21:01+0300
2024-12-25T21:01+0300
2024-12-25T21:06+0300
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hindistan
hindi
hindi çiftliği
bolu
et
beyaz
beyaz et
çiftlik
yılbaşı
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Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti hindi etine talep artarken kilogram fiyatı 300 liraya çıktı.Bolu'da bulunan çiftliklerde yetiştirilen hindi etine talepte artış yaşandı. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan çiftlikte özenle yetiştirilen hindiler 7-8 kilograma ulaşırken bu yıl 150 bin hindinin kesileceği belirtildi. Halk arasında Hint Tavuğu olarak bilinen hindinin kilogram fiyatının 300 liraya çıktığını duyuran üretim müdürü İskender Kesim ''Bu yıl 150 bin hindi kesmeyi planladık. 30 Aralık tarihine kadar kesim yapacağız. Tüketicinin talebine göre 7-8 kilogram ağırlığındaki hindileri keseceğiz. Karkas ağırlığı 4.5-5 kilogram olan hindi 5 kişiye yeter'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ciftlik-banktan-sonra-da-hindi-ciftligi-vurgunu-50-milyon-dolandirdi-1090594287.html
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hindistan, hindi, hindi çiftliği, bolu, et, beyaz, beyaz et, çiftlik, yılbaşı, yılbaşı tatili, yeni yıl, noel
Sofraların yeni yıldızı: Hint Tavuğu 300 TL’ye alıcı buluyor
21:01 25.12.2024 (güncellendi: 21:06 25.12.2024)
Yeni yıla sayılı günler kala halk arasında Hint Tavuğu olarak bilinen hindi etine talepte artış yaşandı. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Bolu'daki çiftlikte özenle yetiştirilen hindiler 7-8 kilograma ulaşıyor. Bu yıl 150 bin hindinin kesileceğini belirten işletme sahibi hindi fiyatının 300 liraya çıktığını duyurdu.
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti hindi etine talep artarken kilogram fiyatı 300 liraya çıktı.
Bolu'da bulunan çiftliklerde yetiştirilen hindi etine talepte artış yaşandı. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan çiftlikte özenle yetiştirilen hindiler 7-8 kilograma ulaşırken bu yıl 150 bin hindinin kesileceği belirtildi.
Halk arasında Hint Tavuğu olarak bilinen hindinin kilogram fiyatının 300 liraya çıktığını duyuran üretim müdürü İskender Kesim ''Bu yıl 150 bin hindi kesmeyi planladık. 30 Aralık tarihine kadar kesim yapacağız. Tüketicinin talebine göre 7-8 kilogram ağırlığındaki hindileri keseceğiz. Karkas ağırlığı 4.5-5 kilogram olan hindi 5 kişiye yeter'' dedi.