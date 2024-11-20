https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ciftlik-banktan-sonra-da-hindi-ciftligi-vurgunu-50-milyon-dolandirdi-1090594287.html

Çiftlik Bank'tan sonra da 'Hindi Çiftliği' vurgunu: 50 milyon dolandırdı

Çiftlik Bank'tan sonra da 'Hindi Çiftliği' vurgunu: 50 milyon dolandırdı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 'hindi çiftliği' kuracağı iddiasıyla çalışma arkadaşlarını 50 milyon lira dolandıran Doğancan D. aranıyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T11:54+0300

2024-11-20T11:54+0300

2024-11-20T11:54+0300

yaşam

çiftlik bank

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

mehmet aydın

hindi

hindi çiftliği

ankara

devlet su işleri (dsi)

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Konya'da Çiftlik Bank kuracağını söyleyerek çok sayıda kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ardından bu kez de Ankara'da 'hindi çiftliği' dolandırıcılığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da hindi çiftliği kuracağını söyleyerek çevresindekilerden 50 milyon lira toplayan Doğancan D. kayıplara karıştı. Savcılık soruşturma başlattı. Ankara'da Devlet Su İşleri'nde memur olarak çalışan Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyledi. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.İşe gelmeyince peşine düştülerSabah'ın haberine göre, Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Doğancan D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdıBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti. Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ciftlik-bank-davasi-sanigi-mehmet-aydin-hakkinda-88-bin-302-yil-hapis-cezasi-istendi-1088425735.html

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