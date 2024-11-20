https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ciftlik-banktan-sonra-da-hindi-ciftligi-vurgunu-50-milyon-dolandirdi-1090594287.html
Çiftlik Bank'tan sonra da 'Hindi Çiftliği' vurgunu: 50 milyon dolandırdı
Çiftlik Bank'tan sonra da 'Hindi Çiftliği' vurgunu: 50 milyon dolandırdı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 'hindi çiftliği' kuracağı iddiasıyla çalışma arkadaşlarını 50 milyon lira dolandıran Doğancan D. aranıyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:54+0300
2024-11-20T11:54+0300
2024-11-20T11:54+0300
yaşam
çiftlik bank
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
mehmet aydın
hindi
hindi çiftliği
ankara
devlet su işleri (dsi)
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Konya'da Çiftlik Bank kuracağını söyleyerek çok sayıda kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ardından bu kez de Ankara'da 'hindi çiftliği' dolandırıcılığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da hindi çiftliği kuracağını söyleyerek çevresindekilerden 50 milyon lira toplayan Doğancan D. kayıplara karıştı. Savcılık soruşturma başlattı. Ankara'da Devlet Su İşleri'nde memur olarak çalışan Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyledi. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.İşe gelmeyince peşine düştülerSabah'ın haberine göre, Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Doğancan D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdıBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti. Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ciftlik-bank-davasi-sanigi-mehmet-aydin-hakkinda-88-bin-302-yil-hapis-cezasi-istendi-1088425735.html
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hindi çiftliği dolandırıcılık, hindi çiftliği, ankara hindi çiftliği, diyarbakır hindi çiftliği, tosuncuk, çiftlik bank, hindi,
Çiftlik Bank'tan sonra da 'Hindi Çiftliği' vurgunu: 50 milyon dolandırdı
Diyarbakır'da 'hindi çiftliği' kuracağı iddiasıyla çalışma arkadaşlarını 50 milyon lira dolandıran Doğancan D. aranıyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaklaşık 40 kişi mağdur.
Konya'da Çiftlik Bank kuracağını söyleyerek çok sayıda kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ardından bu kez de Ankara'da 'hindi çiftliği' dolandırıcılığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da hindi çiftliği kuracağını söyleyerek çevresindekilerden 50 milyon lira toplayan Doğancan D. kayıplara karıştı. Savcılık soruşturma başlattı.
Ankara'da Devlet Su İşleri'nde memur olarak çalışan Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyledi. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.
İşe gelmeyince peşine düştüler
Sabah'ın haberine göre, Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Doğancan D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.
40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdı
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti. Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.