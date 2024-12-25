https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/sinop-sahilinde-50-yil-sonra-ilk-en-son-cocuklugumda-boyle-bir-sey-gormustum-1092018744.html

Sinop sahilinde 50 yıl sonra ilk: 'En son çocukluğumda böyle bir şey görmüştüm'

Sinop sahilinde 50 yıl sonra ilk: 'En son çocukluğumda böyle bir şey görmüştüm'

Sputnik Türkiye

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde denizin içinde yer alan Güllüsu Kayalıkları’nın çevresi, denizin çekilmesiyle karaya dönüştü. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T15:31+0300

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yaşam

sinop

deniz

kaya

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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde denizin içinde yer alan Güllüsu Kayalıkları’nın çevresi, denizin çekilmesiyle karaya dönüştü.Kayalıklarda 50 yıl sonra bir ilkİlçeye bağlı Oymayaka köyünde bulunan ve kayalıkların doğal oluşumuyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Güllüsu Kayalıkları’nda 50 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı.Etrafı denizle çevrili olan Güllüsu Kayalıkları, denizin çekilmesiyle çevresi taşlarla kaplı kara haline dönüştü. 'En son çocukluğumda gördüm'Çevredekilerin dikkatini çeken Güllüsu Kayalıkları’nda en son 50 yıl önce böyle bir doğa olayı yaşandığını belirten İlyas Yalçın, “Böyle bir manzara ile uzun bir süredir karşılaşmamıştım. En son çocukluğumuzda böyle bir olay yaşandı. Aynen bu şekilde deniz geri çekilmişti ve bayraklı taş olarak bilinen kayalığın çevresi taşlarla dolmuştu" diyerek 50 yıl önce yaşanan bu doğa olayına dair anılarını paylaştı.

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