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İstanbul’da deniz suyu çekildi: Balıkçılar açılamadı
İstanbul’da deniz suyu çekildi: Balıkçılar açılamadı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Menekşe Sahili’nde deniz suyunun çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar ortaya çıkarken, balıkçılar ise denize açılamadı. Deniz suyunun çekildiği... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T13:26+0300
2024-11-08T13:26+0300
türkiye
deniz
balıkçı
sahil
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İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekilerek, sahil boyunca küçük adacıklar oluştu. Menekşe Deresi’ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü. Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.'Denizin çekilmesinden dolayı balığa çıkamıyoruz'Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti. Akkor, ‘‘Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar fazla çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu. Bu durum yağmurlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi bu çekilmeyi de etkiledi. Belki birkaç güne su seviyesi düzelecek ama bu yıl her zamankinden daha fazla olan çekilme araştırılmalı. Biz balıkçılık yaptığımız için hissediyoruz. Ben suların çekilmesinden dolayı dün akşam balığa çıkamadım. Kayığım yatıyor, bekledim bekledim denize açılamadım. Çıksam giremeyecektim, o yüzden evime gitmek zorunda kaldım. Şimdi de bu saatte evimden geliyorum. Rızkımızı bile etkiliyor” dedi.
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deniz, balıkçı, sahil
deniz, balıkçı, sahil

İstanbul’da deniz suyu çekildi: Balıkçılar açılamadı

13:26 08.11.2024
© İHADeniz suyu
Deniz suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA
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İstanbul'da Menekşe Sahili’nde deniz suyunun çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar ortaya çıkarken, balıkçılar ise denize açılamadı. Deniz suyunun çekildiği sahil havadan görüntülendi.
İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekilerek, sahil boyunca küçük adacıklar oluştu. Menekşe Deresi’ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı.
Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü.
Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.

'Denizin çekilmesinden dolayı balığa çıkamıyoruz'

Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti. Akkor, ‘‘Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar fazla çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu. Bu durum yağmurlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi bu çekilmeyi de etkiledi. Belki birkaç güne su seviyesi düzelecek ama bu yıl her zamankinden daha fazla olan çekilme araştırılmalı. Biz balıkçılık yaptığımız için hissediyoruz. Ben suların çekilmesinden dolayı dün akşam balığa çıkamadım. Kayığım yatıyor, bekledim bekledim denize açılamadım. Çıksam giremeyecektim, o yüzden evime gitmek zorunda kaldım. Şimdi de bu saatte evimden geliyorum. Rızkımızı bile etkiliyor” dedi.
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