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Şile'de 51 öğrenci İBB'nin kumanyasından hastanelik oldu
Şile'de 51 öğrenci İBB'nin kumanyasından hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Şile'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir araçtan izinsiz şekilde dağıtılan kumanyadan yiyen 51 öğrenci hastanelik oldu. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir araçtan izinsiz bir şekilde öğrencilere sandviç, kek, süt, elma ve su içeren kumanyalar dağıtıldı. Dağıtılan kumanyaları yiyen öğrenciler hastanelik oldu. İstanbul Valisi Davut Gül olayla ilgili iki müfettişin görevlendirildiğini söyledi. Dağıtılan sandviçlerin içeriğinde kaşar peyniri, cheddar peyniri, domates ve marul bulunduğu belirlendi. Ancak, kumanyaları tüketen öğrencilerden saat 09.15 itibarıyla bulantı ve kusma şikayetleri gelmeye başladı. İlk şikayetlerin duyulmasının ardından okul yönetimi tarafından hemen 112 Acil Servis'e haber verildi.Hastaneye kaldırıldılarŞikayetler üzerine, 51 öğrenci Şile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye başvuran öğrencilerin tedavi ve takip süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.İki müfettiş görevlendirildiİstanbul Valisi Davut Gül, Şile’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e bağlı bağlı bir araçtan dağıtılan kumanyalardan 51 öğrenci zehirlenmesi sonrası açıklamada bulundu. Vali Gül, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile’de dağıtım yaptı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. Bununla ilgili valilik olarak 2 tane Milli Eğitim Müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik” dedi.Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Vali Gül, şu bilgileri paylaştı:
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şile, zehirlenme
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şile, zehirlenme

Şile'de 51 öğrenci İBB'nin kumanyasından hastanelik oldu

15:18 25.12.2024 (güncellendi: 15:29 25.12.2024)
zehirlenme
zehirlenme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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Şile'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir araçtan izinsiz şekilde dağıtılan kumanyadan yiyen 51 öğrenci hastanelik oldu.
Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir araçtan izinsiz bir şekilde öğrencilere sandviç, kek, süt, elma ve su içeren kumanyalar dağıtıldı. Dağıtılan kumanyaları yiyen öğrenciler hastanelik oldu. İstanbul Valisi Davut Gül olayla ilgili iki müfettişin görevlendirildiğini söyledi.
Dağıtılan sandviçlerin içeriğinde kaşar peyniri, cheddar peyniri, domates ve marul bulunduğu belirlendi. Ancak, kumanyaları tüketen öğrencilerden saat 09.15 itibarıyla bulantı ve kusma şikayetleri gelmeye başladı. İlk şikayetlerin duyulmasının ardından okul yönetimi tarafından hemen 112 Acil Servis'e haber verildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Şikayetler üzerine, 51 öğrenci Şile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye başvuran öğrencilerin tedavi ve takip süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

İki müfettiş görevlendirildi

İstanbul Valisi Davut Gül, Şile’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e bağlı bağlı bir araçtan dağıtılan kumanyalardan 51 öğrenci zehirlenmesi sonrası açıklamada bulundu. Vali Gül, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile’de dağıtım yaptı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. Bununla ilgili valilik olarak 2 tane Milli Eğitim Müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik” dedi.
Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Vali Gül, şu bilgileri paylaştı:
"Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok. Fakat dağıtılırken çocukların yarım bıraktığı ve yemeyen çocukların kumanyalarında İl Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Bununla ilgili valilik olarak 2 tane Milli Eğitim Müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik. Tarım kendi alanında, sağlığında kendi mekanizması işliyor. Tarım ekipleri gıda denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile’de dağıtım yaptı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler ve gördüğümüz nokta bu”
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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Kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci hastanelik oldu
20 Aralık, 16:11
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