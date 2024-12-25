https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/sgk-uzmani-duyurdu-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-1091994390.html

SGK uzmanı duyurdu: Emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK uzmanı duyurdu: Emekli maaşı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olacağının açıklanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere gelecek zammı duyurdu. Uzman... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

sgk

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Asgari ücretin açıklanması sonrası SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarını açıkladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağının açıklanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere gelecek zammı duyurdu. Uzman isim emeklilere yüzde 17 enflasyon farkına refah payı eklenerek yüzde 25 zam yapılacağını belirtti. Aylık en düşük emekli maaşının bu oranla 15 bin lira olacağını iddia etti.Emekli ve memur maaşı ne zaman açıklanacak?2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon oranlarının açıklanacağı 3 Ocak Cuma günü emekli ve memur zammı da duyurulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucret-aciklandi-1091988709.html

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