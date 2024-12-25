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SGK uzmanı duyurdu: Emekli maaşı ne kadar olacak?
SGK uzmanı duyurdu: Emekli maaşı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olacağının açıklanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere gelecek zammı duyurdu. Uzman... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Asgari ücretin açıklanması sonrası SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarını açıkladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağının açıklanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere gelecek zammı duyurdu. Uzman isim emeklilere yüzde 17 enflasyon farkına refah payı eklenerek yüzde 25 zam yapılacağını belirtti. Aylık en düşük emekli maaşının bu oranla 15 bin lira olacağını iddia etti.Emekli ve memur maaşı ne zaman açıklanacak?2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon oranlarının açıklanacağı 3 Ocak Cuma günü emekli ve memur zammı da duyurulacak.
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emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı zammı, emekli refah payı, asgari ücret refah payı, emekli zam, memur zam, memur maaşları, asgari ücret zammı
emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı zammı, emekli refah payı, asgari ücret refah payı, emekli zam, memur zam, memur maaşları, asgari ücret zammı

SGK uzmanı duyurdu: Emekli maaşı ne kadar olacak?

00:55 25.12.2024 (güncellendi: 01:08 25.12.2024)
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Emekli ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olacağının açıklanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere gelecek zammı duyurdu. Uzman isim emeklilere yüzde 17 enflasyon farkına refah payı eklenerek yüzde 25 oranında zam yapılacağını belirtti. Aylık en düşük emekli maaşının 15 bin lira olacağını iddia etti.
Asgari ücretin açıklanması sonrası SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarını açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağının açıklanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere gelecek zammı duyurdu. Uzman isim emeklilere yüzde 17 enflasyon farkına refah payı eklenerek yüzde 25 zam yapılacağını belirtti. Aylık en düşük emekli maaşının bu oranla 15 bin lira olacağını iddia etti.

Emekli ve memur maaşı ne zaman açıklanacak?

2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon oranlarının açıklanacağı 3 Ocak Cuma günü emekli ve memur zammı da duyurulacak.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
EKONOMİ
Bakan Işıkhan duyurdu: Asgari ücret açıklandı
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