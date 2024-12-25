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Sağlık Bakanlığı boş kadroları yayımladı: Başvurular başladı
Sağlık Bakanlığı boş kadroları yayımladı: Başvurular başladı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, 909'u pratisyen, 1019'u uzman olmak üzere toplam 1928 hekimin atama yerlerini belirleyecek 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T12:19+0300
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türkiye
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı boş kadroları yayımladıBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, boş kadrolara ilişkin tercih başvuruları, 27 Aralık saat 18.00'e kadar "ekip.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilebilecek.İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi uyarınca "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere, görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecek.
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sağlık bakanlığı, sağlık personeli, personel
sağlık bakanlığı, sağlık personeli, personel

Sağlık Bakanlığı boş kadroları yayımladı: Başvurular başladı

12:19 25.12.2024
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı, 909'u pratisyen, 1019'u uzman olmak üzere toplam 1928 hekimin atama yerlerini belirleyecek 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na ilişkin boş kadroları yayımladı.
Sağlık Bakanlığı boş kadroları yayımladı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, boş kadrolara ilişkin tercih başvuruları, 27 Aralık saat 18.00'e kadar "ekip.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilebilecek.
İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi uyarınca "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere, görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecek.
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