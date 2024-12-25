https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/putin-bdt-ulkeleri-arasindaki-ticarette-ulusal-para-birimlerinin-payi-yuzde-85i-asti-1092021462.html

Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 85'i aştı

Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 85'i aştı

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, BDT ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticareti artırdığına dikkat çekerken terörle mücadele alanında işbirliğinin pekiştiğinin de altını... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:19+0300

2024-12-25T16:19+0300

2024-12-25T16:19+0300

dünya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının yüzde 85'in üzerine çıktığını söyledi.St. Petersburg kentinde yapılan BDT Gayriresmi Liderler Zirvesi'nde konuşan Putin, BDT ülkelerinin karşılıklı ekonomik işlemlerde ulusal ödeme sistemlerini ve para birimlerini giderek daha aktif şekilde kullandığını belirtti.Putin, "Topluluğun üyeleri arasındaki ticari işlemlerle ilgili ödemelerde ulusal para birimlerinin payı yüzde 85'i aştı" dedi.'GSYİH artışı yüzde 4.7 olacak'Tüm BDT ülkelerinin makroekonomik göstergelerinin belirgin şekilde düzeldiğini anlatan Putin, 2024 sonu itibarıyla üye ülkelerde ortalama GSYİH artışının yüzde 4.7 seviyesinde gerçekleşeceğini ifade etti.BDT coğrafyasında yılın ilk 10 ayında sanayi üretiminin yüzde 4.3 arttığını kaydeden Rus lider, kargo taşımacılığının yüzde 7.4, perakende ticaret hacminin yüzde 7.7 yükseldiği bilgisini paylaştı.'Terörle mücadelede işbirliği artıyor'Putin, BDT ülkelerinin terör, suç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadelede işbirliğini artırdığını, kolluk kuvvetleri tarafından her gün operasyonlar, temaslar gerçekleştirildiğini anlattı.Devlet Başkanı, BDT ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınma, istikrar ve güvenliği pekiştirme görevlerinin yerine getirilmesinde birlikte çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu da vurguladı.Aliyev zirveye katılamadıZirveye Vladimir Putin'le birlikte Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da Azerbaijan Airlines'a ait yolcu uçağının düşmesi nedeniyle St. Petersburg'dan acilen ayrılarak ülkesine dönmek zorunda kaldı.

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bağımsız devletler topluluğu (bdt), vladimir putin, bdt, st. petersburg, ulusal para birimleri, ulusal para, gsyih, ekonomi, ticaret