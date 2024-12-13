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Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın o itirafına kayıtsız kalamadı: 'O kadar belli ki'
Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın o itirafına kayıtsız kalamadı: 'O kadar belli ki'
Sputnik Türkiye
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, bir programa katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın 'hayatım boyunca hiç kitap okumadım' şeklindeki açıklamasına 'O kadar belli... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T15:47+0300
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yaşam
arif verimli
oytun erbaş
armağan çağlayan
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'Koronavirüs Türkleri teyet geçecek' ve 'tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir programda söylediği sözler yine gündem oldu. Prof. Dr. Erbaş, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulunurken, Erbaş'ın bu açıklamasına ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den sosyal medya üzerinden 'o kadar belli ki' yorumu geldi. Verimli'nin bu yanıtına binlerce yorum yapıldı. Hiç kitap okumadımSunucu Armağan Çağlayan'ın programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş, 'kitap okur musunuz?' sorusuna, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım. Victor Hugo Sefiller desek sadece duydum biliyor musunuz?''Bir şiir kitabı okumadım hayatımda, bir hikaye kitabı okumadım.' diyerek yanıt verdi. Bu sözler sosyal medyada gündem olurken programla ilgili paylaşıma Prof. Dr. Arif Verimli'den de yorum geldi. O kadar belli kiÜnlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, bu paylaşıma kısa süre sonra 'O kadar belli ki' şeklinde bir yorum yaptı. Verimli'nin bu yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu. Prof. Dr. Oytun Erbaş kimdir?Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olldu. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermekte. Prof. Dr. Erbaş, korona döneminde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti.
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Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın o itirafına kayıtsız kalamadı: 'O kadar belli ki'

15:47 13.12.2024
© İHAOytun Erbaş
Oytun Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© İHA
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Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, bir programa katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın 'hayatım boyunca hiç kitap okumadım' şeklindeki açıklamasına 'O kadar belli ki' diye yorum yaptı. Verimli'nin bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
'Koronavirüs Türkleri teyet geçecek' ve 'tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir programda söylediği sözler yine gündem oldu. Prof. Dr. Erbaş, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulunurken, Erbaş'ın bu açıklamasına ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den sosyal medya üzerinden 'o kadar belli ki' yorumu geldi. Verimli'nin bu yanıtına binlerce yorum yapıldı.

Hiç kitap okumadım

Sunucu Armağan Çağlayan'ın programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş, 'kitap okur musunuz?' sorusuna, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım. Victor Hugo Sefiller desek sadece duydum biliyor musunuz?''Bir şiir kitabı okumadım hayatımda, bir hikaye kitabı okumadım.' diyerek yanıt verdi. Bu sözler sosyal medyada gündem olurken programla ilgili paylaşıma Prof. Dr. Arif Verimli'den de yorum geldi.

O kadar belli ki

Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, bu paylaşıma kısa süre sonra 'O kadar belli ki' şeklinde bir yorum yaptı. Verimli'nin bu yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Prof. Dr. Oytun Erbaş kimdir?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olldu. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermekte. Prof. Dr. Erbaş, korona döneminde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti.

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