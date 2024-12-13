https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/prof-dr-arif-verimli-prof-dr-oytun-erbasin-o-itirafina-kayitsiz-kalamadi-o-kadar-belli-ki-1091500850.html

Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın o itirafına kayıtsız kalamadı: 'O kadar belli ki'

Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın o itirafına kayıtsız kalamadı: 'O kadar belli ki'

Sputnik Türkiye

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, bir programa katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın 'hayatım boyunca hiç kitap okumadım' şeklindeki açıklamasına 'O kadar belli... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T15:47+0300

2024-12-13T15:47+0300

2024-12-13T15:47+0300

yaşam

arif verimli

oytun erbaş

armağan çağlayan

ege üniversitesi tıp fakültesi

kitap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/05/1044887813_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_2ad38e2f169335bfc35245231f542f8b.jpg

'Koronavirüs Türkleri teyet geçecek' ve 'tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir programda söylediği sözler yine gündem oldu. Prof. Dr. Erbaş, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulunurken, Erbaş'ın bu açıklamasına ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den sosyal medya üzerinden 'o kadar belli ki' yorumu geldi. Verimli'nin bu yanıtına binlerce yorum yapıldı. Hiç kitap okumadımSunucu Armağan Çağlayan'ın programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş, 'kitap okur musunuz?' sorusuna, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım. Victor Hugo Sefiller desek sadece duydum biliyor musunuz?''Bir şiir kitabı okumadım hayatımda, bir hikaye kitabı okumadım.' diyerek yanıt verdi. Bu sözler sosyal medyada gündem olurken programla ilgili paylaşıma Prof. Dr. Arif Verimli'den de yorum geldi. O kadar belli kiÜnlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, bu paylaşıma kısa süre sonra 'O kadar belli ki' şeklinde bir yorum yaptı. Verimli'nin bu yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu. Prof. Dr. Oytun Erbaş kimdir?Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olldu. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermekte. Prof. Dr. Erbaş, korona döneminde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/canan-karatay-zehir-dolu-dunyaya-karsi-81-yillik-panzehir-mucadelesini-anlatti-genc-ve-saglikli-1090838163.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

prof. dr. oytun erbaş, prof. dr. arif verimli, oytun erbaş kimdir, oytun erbaş açıklama, oytun erbaş armağan çağlayan program