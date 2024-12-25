Paşinyan, gayri resmi BDT Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu: Kovid testi pozitif çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri satıldı Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/pasinyan-gayri-resmi-bdt-zirvesine-katilmayacagini-duyurdu-kovid-testi-pozitif-cikti-1091996954.html
Paşinyan, gayri resmi BDT Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu: Kovid testi pozitif çıktı
Paşinyan, gayri resmi BDT Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu: Kovid testi pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen gayri resmi Bağımsız Devletler... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T07:18+0300
2024-12-25T07:28+0300
dünya
ermenistan
nikol paşinyan
st. petersburg
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
avrasya ekonomik birliği (aeb)
zirve
kovid-19
rusya
yuriy uşakov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080643168_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_177f6621091832858999e216a4526292.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından, 23 Aralık Pazartesi günü verdiği Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. İki gün boyunca kendini konutunda izole ettiğini bildiren Ermeni lider, bugün negatif sonuç alarak normal çalışma programına geri döndüğünü belirterek şunu ekledi:Başbakan, 26 Aralık Perşembe günü yapılacak olan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısına katılıp katılamayacağı konusunda gün sonuna kadar bir karar vereceğini kaydetti.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 25 Aralık'ta Leningrad Bölgesi’nde gayrı resmi BDT Zirvesi’nin düzenleneceğini bildirmişti. Uşakov’un verdiği bilgiye göre Zirvede, BDT içindeki işbirliğinin yanı sıra, 2025'te yapılacak Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda elde edilen Zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına yönelik hazırlıklar ele alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-anlasma-istiyor-ve-nispeten-kisa-bir-sure-icinde-1091994001.html
ermenistan
st. petersburg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080643168_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5ad3360ac302a7469f1518143362a0b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ermenistan, nikol paşinyan, st. petersburg, bağımsız devletler topluluğu (bdt), avrasya ekonomik birliği (aeb), zirve, kovid-19, rusya, yuriy uşakov
ermenistan, nikol paşinyan, st. petersburg, bağımsız devletler topluluğu (bdt), avrasya ekonomik birliği (aeb), zirve, kovid-19, rusya, yuriy uşakov

Paşinyan, gayri resmi BDT Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu: Kovid testi pozitif çıktı

07:18 25.12.2024 (güncellendi: 07:28 25.12.2024)
© AFP 2023 / VLADIMIR SMIRNOVErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AFP 2023 / VLADIMIR SMIRNOV
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen gayri resmi Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından, 23 Aralık Pazartesi günü verdiği Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. İki gün boyunca kendini konutunda izole ettiğini bildiren Ermeni lider, bugün negatif sonuç alarak normal çalışma programına geri döndüğünü belirterek şunu ekledi:
Meslektaşlarımla istişare ettikten sonra, bugün St. Petersburg'da düzenlenecek olan BDT liderleri gayri resmi zirvesine katılmayacağım.
Başbakan, 26 Aralık Perşembe günü yapılacak olan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısına katılıp katılamayacağı konusunda gün sonuna kadar bir karar vereceğini kaydetti.
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 25 Aralık'ta Leningrad Bölgesi’nde gayrı resmi BDT Zirvesi’nin düzenleneceğini bildirmişti. Uşakov’un verdiği bilgiye göre Zirvede, BDT içindeki işbirliğinin yanı sıra, 2025'te yapılacak Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda elde edilen Zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına yönelik hazırlıklar ele alınacak.
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
Ukrayna krizi
ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump anlaşma istiyor ve 'nispeten kısa bir süre içinde' başarabilir
01:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала