https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/pasinyan-gayri-resmi-bdt-zirvesine-katilmayacagini-duyurdu-kovid-testi-pozitif-cikti-1091996954.html

Paşinyan, gayri resmi BDT Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu: Kovid testi pozitif çıktı

Paşinyan, gayri resmi BDT Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu: Kovid testi pozitif çıktı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen gayri resmi Bağımsız Devletler... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T07:18+0300

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2024-12-25T07:28+0300

dünya

ermenistan

nikol paşinyan

st. petersburg

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

avrasya ekonomik birliği (aeb)

zirve

kovid-19

rusya

yuriy uşakov

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından, 23 Aralık Pazartesi günü verdiği Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. İki gün boyunca kendini konutunda izole ettiğini bildiren Ermeni lider, bugün negatif sonuç alarak normal çalışma programına geri döndüğünü belirterek şunu ekledi:Başbakan, 26 Aralık Perşembe günü yapılacak olan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısına katılıp katılamayacağı konusunda gün sonuna kadar bir karar vereceğini kaydetti.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 25 Aralık'ta Leningrad Bölgesi’nde gayrı resmi BDT Zirvesi’nin düzenleneceğini bildirmişti. Uşakov’un verdiği bilgiye göre Zirvede, BDT içindeki işbirliğinin yanı sıra, 2025'te yapılacak Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda elde edilen Zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına yönelik hazırlıklar ele alınacak.

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ermenistan, nikol paşinyan, st. petersburg, bağımsız devletler topluluğu (bdt), avrasya ekonomik birliği (aeb), zirve, kovid-19, rusya, yuriy uşakov