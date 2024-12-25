https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-anlasma-istiyor-ve-nispeten-kisa-bir-sure-icinde-1091994001.html
ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump anlaşma istiyor ve 'nispeten kısa bir süre içinde' başarabilir
ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump anlaşma istiyor ve 'nispeten kısa bir süre içinde' başarabilir
Sputnik Türkiye
ABD'nin gelecekteki Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafı hakkındaki planlarını açıkladı. Kellogg... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T01:08+0300
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ABD'nin gelecekteki Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasında sürdürülebilir bir anlaşma istediğini ve bunu 'nispeten kısa bir süre içinde' başarabileceğini söyledi.Perşembe günü canlı yayında olası barış görüşmeleri konusunu değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile barış etkinliklerini en az üç kez kabul ettiğini ancak Kiev yönetiminin bunu reddettiğini hatırlatarak, Rusya'nın yalnızca ateşkese değil, ülke ve vatandaşları için güvenilir güvenlik garantileriyle güvence altına alınmış kalıcı bir barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı.Ayrıca Putin, Haziran ayında Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Girişimlere göre Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesinin ardından ateşkesi derhal ilan ederek müzakerelere hazır olduğunu duyuracaktı.2022 yılındaki özel operasyonun başlangıcından sonra Rusya, Kiev rejimiyle Belarus ve Türkiye'de müzakereler yürütmüştü. Devlet başkanının daha sonra aktardığına göre, diplomatik görüşmeler neredeyse tamamlanmıştı, ancak Rusya'nın Kiev'den çekilmesinin ardından Ukrayna tarafı tüm anlaşmaları iptal etti ve Zelenskiy, Moskova ile görüşmeleri yasaklayan bir yasal düzenleme getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerinin oldukça güçlü olduğunu aktarmıştı. Bu garantiler, NATO'nun kolektif savunma ilkelerine dair beşinci maddesinin neredeyse birebir kopyasıydı, ancak Kiev son anda 'küçük değişiklikler' yapmaya karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ingiliz-uzman-ukraynada-askeri-durum-felakete-dogru-gidiyor-1091992350.html
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keith kellogg, ukrayna, kiev, abd, rusya, donald trump
keith kellogg, ukrayna, kiev, abd, rusya, donald trump
ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump anlaşma istiyor ve 'nispeten kısa bir süre içinde' başarabilir
ABD'nin gelecekteki Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafı hakkındaki planlarını açıkladı. Kellogg, Trump'ın bir anlaşma istediğini ve bunu 'nispeten kısa bir süre içinde' başarabileceğini aktardı.
ABD'nin gelecekteki Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasında sürdürülebilir bir anlaşma istediğini ve bunu 'nispeten kısa bir süre içinde' başarabileceğini söyledi.
Perşembe günü canlı yayında olası barış görüşmeleri konusunu değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile barış etkinliklerini en az üç kez kabul ettiğini ancak Kiev yönetiminin bunu reddettiğini hatırlatarak, Rusya'nın yalnızca ateşkese değil, ülke ve vatandaşları için güvenilir güvenlik garantileriyle güvence altına alınmış kalıcı bir barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Ayrıca Putin, Haziran ayında Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Girişimlere göre Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesinin ardından ateşkesi derhal ilan ederek müzakerelere hazır olduğunu duyuracaktı.
2022 yılındaki özel operasyonun başlangıcından sonra Rusya, Kiev rejimiyle Belarus ve Türkiye'de müzakereler yürütmüştü. Devlet başkanının daha sonra aktardığına göre, diplomatik görüşmeler neredeyse tamamlanmıştı, ancak Rusya'nın Kiev'den çekilmesinin ardından Ukrayna tarafı tüm anlaşmaları iptal etti ve Zelenskiy, Moskova ile görüşmeleri yasaklayan bir yasal düzenleme getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerinin oldukça güçlü olduğunu aktarmıştı. Bu garantiler, NATO'nun kolektif savunma ilkelerine dair beşinci maddesinin neredeyse birebir kopyasıydı, ancak Kiev son anda 'küçük değişiklikler' yapmaya karar vermişti.