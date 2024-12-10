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Denizde altın arayan adam gözaltına alındı: Sahilde dedektör kullanmak yasak mı?
Denizde altın arayan adam gözaltına alındı: Sahilde dedektör kullanmak yasak mı?
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Amasra ilçesinde sahilde dedektörle altın arayan Sercan A. isimli kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dalış yaptığı belirlenen... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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metal dedektör
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askeri yasak bölge
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Deniz kenarında dedektörle altın arayan adamı fark eden bölge sakinleri ihbarda bulundu.İzmir'den Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Sercan A. isimli adam sahilde dedektörle altın ararken Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındı. Bölgede dalış yaptığı belirlenen şahsın bulduğu gümüş ve altın takılara devlet el koydu. Konu hakkında açıklama yapan Sercan A. ''Farklı yerlerde de arama yaptım. Bir çok kez karakola getirildi. Ben tarihi eser aramadığım için bir suç teşkil etmiyor. Ben sadece takı arıyorum'' şeklinde konuştu. Sahil Güvenlik ekipleri Sercan A. hakkında birinci derecede sit alanı olan bölgede izinsiz dalış yapmaktan işlem başlattı. Sahilde altın aramak suç değilSahilde dedektör kullanımı birçok ülkede ve bölgede yasal bir hak olarak görülür. Ancak bu konuda belirli kurallar ve kısıtlamalar bulunuyor. Türkiye’de de sahilde metal dedektör kullanımı serbest olarak yasada yer alır. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, tarihi eserleri aramak veya bulmak amacıyla dedektör kullanmak yasaktır. Eğer kazı sırasında tarihi bir eser bulunursa, bu durumu derhal ilgili makamlara bildirmeniz gerekir.
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Denizde altın arayan adam gözaltına alındı: Sahilde dedektör kullanmak yasak mı?

17:49 10.12.2024
© İHA / SERHAT DEMİR-AW347214Dedektör
Dedektör - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© İHA / SERHAT DEMİR-AW347214
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Bartın'ın Amasra ilçesinde sahilde dedektörle altın arayan Sercan A. isimli kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dalış yaptığı belirlenen adamın bulduğu gümüş ve altın takılara ise devlet el koydu.
Deniz kenarında dedektörle altın arayan adamı fark eden bölge sakinleri ihbarda bulundu.
İzmir'den Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Sercan A. isimli adam sahilde dedektörle altın ararken Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındı. Bölgede dalış yaptığı belirlenen şahsın bulduğu gümüş ve altın takılara devlet el koydu. Konu hakkında açıklama yapan Sercan A. ''Farklı yerlerde de arama yaptım. Bir çok kez karakola getirildi. Ben tarihi eser aramadığım için bir suç teşkil etmiyor. Ben sadece takı arıyorum'' şeklinde konuştu. Sahil Güvenlik ekipleri Sercan A. hakkında birinci derecede sit alanı olan bölgede izinsiz dalış yapmaktan işlem başlattı.

Sahilde altın aramak suç değil

Sahilde dedektör kullanımı birçok ülkede ve bölgede yasal bir hak olarak görülür. Ancak bu konuda belirli kurallar ve kısıtlamalar bulunuyor. Türkiye’de de sahilde metal dedektör kullanımı serbest olarak yasada yer alır. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, tarihi eserleri aramak veya bulmak amacıyla dedektör kullanmak yasaktır. Eğer kazı sırasında tarihi bir eser bulunursa, bu durumu derhal ilgili makamlara bildirmeniz gerekir.
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