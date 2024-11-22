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Afganistan'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın kuzeybatısında bulunan Baglan vilayetinde IŞİD üyesi olduğu düşünülen silahlı saldırganlar ibadethaneye saldırı düzenledi. Afganistan İçişleri... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Afganistan'ın Baglan vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Baglan vilayetinde gündüzleri çalışan geceleri ise ibadethanede yaşayan 10 kişi silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken kesin açıklamanın açılan soruşturmanın sonucunda belli olacağı belirtildi. Taliban'ın 2021 yılından beri yönettiği Afganistan'da önemli ilerlemeler kaydedilirken halen terör sorununun devam ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-pakistan-sinirinda-teror-saldirisi-10-sinir-muhafizi-oldu-1089704897.html
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afganistan, afganistan savunma bakanlığı, afganistan ordusu, afganistan içişleri bakanlığı, işid, işid saldırısı, işid militanları
afganistan, afganistan savunma bakanlığı, afganistan ordusu, afganistan içişleri bakanlığı, işid, işid saldırısı, işid militanları

Afganistan'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

21:28 22.11.2024 (güncellendi: 21:29 22.11.2024)
© AA / Zabihullah Ghazi Afganistan'da kriket stadyumuna saldırı: 8 ölü
Afganistan'da kriket stadyumuna saldırı: 8 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA / Zabihullah Ghazi
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Afganistan'ın kuzeybatısında bulunan Baglan vilayetinde IŞİD üyesi olduğu düşünülen silahlı saldırganlar ibadethaneye saldırı düzenledi. Afganistan İçişleri Bakanlığı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken saldırıyı düzenleyenler hakkında soruşturma başlattığını ifade etti.
Afganistan'ın Baglan vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Baglan vilayetinde gündüzleri çalışan geceleri ise ibadethanede yaşayan 10 kişi silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken kesin açıklamanın açılan soruşturmanın sonucunda belli olacağı belirtildi. Taliban'ın 2021 yılından beri yönettiği Afganistan'da önemli ilerlemeler kaydedilirken halen terör sorununun devam ettiği ifade edildi.
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