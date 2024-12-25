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Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü çalıştığı kurumda silahla öldürüldü
Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü çalıştığı kurumda silahla öldürüldü
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İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T13:59+0300
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İlçedeki görevine 2 ay önce başlayan veri hazırlama memuru Başer, kuruma gelen kişi tarafından silahla vuruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi.Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
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müftü, izmir, silahlı saldırı
müftü, izmir, silahlı saldırı

Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü çalıştığı kurumda silahla öldürüldü

13:59 25.12.2024
© SERAP TEKBIÇAK - SERKAN TATLI-AW357425Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü çalıştığı kurumda silahla öldürüldü
Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü çalıştığı kurumda silahla öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© SERAP TEKBIÇAK - SERKAN TATLI-AW357425
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İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İlçedeki görevine 2 ay önce başlayan veri hazırlama memuru Başer, kuruma gelen kişi tarafından silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
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