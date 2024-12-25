https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/muftulukte-cinayet-yazi-isleri-muduru-calistigi-kurumda-silahla-olduruldu-1092013228.html
Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü çalıştığı kurumda silahla öldürüldü
Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü çalıştığı kurumda silahla öldürüldü
Sputnik Türkiye
İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T13:59+0300
2024-12-25T13:59+0300
2024-12-25T13:59+0300
türkiye
müftü
izmir
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092013071_0:71:1671:1011_1920x0_80_0_0_ac12734391198df25dc8c016e4fdfc27.jpg
İlçedeki görevine 2 ay önce başlayan veri hazırlama memuru Başer, kuruma gelen kişi tarafından silahla vuruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi.Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/belediye-baskan-yardimcisi-makaminda-darbedildi-valilik-aciklama-yapti-1091113326.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092013071_116:0:1556:1080_1920x0_80_0_0_59f1ac18c747219f633702d498b79665.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
müftü, izmir, silahlı saldırı
müftü, izmir, silahlı saldırı
Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü çalıştığı kurumda silahla öldürüldü
İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İlçedeki görevine 2 ay önce başlayan veri hazırlama memuru Başer, kuruma gelen kişi tarafından silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.