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Belediye Başkan Yardımcısı makamında darbedildi: Valilik açıklama yaptı
Belediye Başkan Yardımcısı makamında darbedildi: Valilik açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
İzmir'de Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makamında darbedildi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T14:51+0300
2024-12-03T14:51+0300
2024-12-03T14:51+0300
türkiye
izmir
menderes
belediye
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İzmir'de belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez makamında darbedildi.Rüzgar Sönmez'e makamında yumrukAlınan bilgiye göre, ruhsat başvurusu için belediyeye gelen Y.T. ve beraberindekiler, Sönmez'le makamında görüştü.Görüşme sırasında Y.T'nin yanındaki H.K, Sönmez'e yumruk attı.İhbar üzerine belediyeye polis ekipleri sevk edildi.Sönmez'in ilk ifadesinde görüşme sırasında Y.T'nin kuzeni olduğunu söyleyen H.K'nin kendisini darbettiğini söylediği öğrenildi.Yaralanan Sönmez, Menderes Devlet Hastanesine başvurdu. Sönmez buradaki müdahalenin ardından Gaziemir Devlet Hastanesine sevk edildi.Valilik açıklamasıİzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanlığında saat 12.30 sıralarında darp ihbarı gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği belirtildi.Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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izmir, menderes, belediye
izmir, menderes, belediye
Belediye Başkan Yardımcısı makamında darbedildi: Valilik açıklama yaptı
İzmir'de Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makamında darbedildi.
İzmir'de belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez makamında darbedildi.
Rüzgar Sönmez'e makamında yumruk
Alınan bilgiye göre, ruhsat başvurusu için belediyeye gelen Y.T. ve beraberindekiler, Sönmez'le makamında görüştü.
Görüşme sırasında Y.T'nin yanındaki H.K, Sönmez'e yumruk attı.
İhbar üzerine belediyeye polis ekipleri sevk edildi.
Sönmez'in ilk ifadesinde görüşme sırasında Y.T'nin kuzeni olduğunu söyleyen H.K'nin kendisini darbettiğini söylediği öğrenildi.
Yaralanan Sönmez, Menderes Devlet Hastanesine başvurdu. Sönmez buradaki müdahalenin ardından Gaziemir Devlet Hastanesine sevk edildi.
İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanlığında saat 12.30 sıralarında darp ihbarı gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği belirtildi.
Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.