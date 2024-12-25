https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/mobil-kebapci-acildi-hem-yediriyor-hem-gezdiriyor-1092024765.html

Mobil kebapçı açıldı: Hem yediriyor hem gezdiriyor

Mobil kebapçı açıldı: Hem yediriyor hem gezdiriyor

Sputnik Türkiye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde midibüsü kebapçı dükkanına çeviren bir işletmeci, müşterilerine yemeklerini hazırladıktan sonra şehirde gezdirdiğini açıkladı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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şiş kebap

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osmaniye

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seyyar satıcı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan bir işletmeci, midibüsünü kebap dükkanına çevirdi. Mobil kebapçı açan Ömer Furkan Kara isimli işletmeci ilçede bulunan müşterilerine hem yemek hem seyahat fırsatı tanıyor. Müşterilerine yemeklerini hazırladıktan sonra şehirde gezdirdiğini açıklayan Kara ''Normalde ben gezerek servis yapmıyordum. Arkadaşlarım geldiler ben kebap yaparken beni ikna ederek ilçede tur atmamı istediler. Normalde bu tür şeyler yapmam ama kıramadım. Geç bir saatti trafik yoktu. Video çekildiğinde de haberim yoktu. Sonra video sosyal medyada gündem olunca işe başlamaya karar verdim. Geç saatlerde trafik olmadığı zaman bunu yapıyorum sonuçta ateş yanıyor. Yemeği yapıp trafiğe çıkıyorum' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/adana-lezzet-festivalinde-kebap-dumanlari-gokyuzunu-kapladi-1089452725.html

türkiye

osmaniye

düziçi

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osmaniye mobil kebapçı, mobil kebapçı