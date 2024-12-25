https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/mobil-kebapci-acildi-hem-yediriyor-hem-gezdiriyor-1092024765.html
Mobil kebapçı açıldı: Hem yediriyor hem gezdiriyor
Mobil kebapçı açıldı: Hem yediriyor hem gezdiriyor
Sputnik Türkiye
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde midibüsü kebapçı dükkanına çeviren bir işletmeci, müşterilerine yemeklerini hazırladıktan sonra şehirde gezdirdiğini açıkladı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T17:19+0300
2024-12-25T17:19+0300
2024-12-25T17:26+0300
türkiye
kebap
adana kebap
şiş kebap
iskender kebap
kebapçı
osmaniye
düziçi
seyyar ev
seyyar satıcı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan bir işletmeci, midibüsünü kebap dükkanına çevirdi. Mobil kebapçı açan Ömer Furkan Kara isimli işletmeci ilçede bulunan müşterilerine hem yemek hem seyahat fırsatı tanıyor. Müşterilerine yemeklerini hazırladıktan sonra şehirde gezdirdiğini açıklayan Kara ''Normalde ben gezerek servis yapmıyordum. Arkadaşlarım geldiler ben kebap yaparken beni ikna ederek ilçede tur atmamı istediler. Normalde bu tür şeyler yapmam ama kıramadım. Geç bir saatti trafik yoktu. Video çekildiğinde de haberim yoktu. Sonra video sosyal medyada gündem olunca işe başlamaya karar verdim. Geç saatlerde trafik olmadığı zaman bunu yapıyorum sonuçta ateş yanıyor. Yemeği yapıp trafiğe çıkıyorum' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/adana-lezzet-festivalinde-kebap-dumanlari-gokyuzunu-kapladi-1089452725.html
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osmaniye mobil kebapçı, mobil kebapçı
osmaniye mobil kebapçı, mobil kebapçı
Mobil kebapçı açıldı: Hem yediriyor hem gezdiriyor
17:19 25.12.2024 (güncellendi: 17:26 25.12.2024)
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde midibüsü kebapçı dükkanına çeviren bir işletmeci, müşterilerine yemeklerini hazırladıktan sonra şehirde gezdirdiğini açıkladı. Türkiye'de bir ilk olan mobil kebapçı fikrinin arkadaşlarının ısrar etmesiyle başladığını belirten işletmeci trafik olmayan saatleri tercih ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan bir işletmeci, midibüsünü kebap dükkanına çevirdi. Mobil kebapçı açan Ömer Furkan Kara isimli işletmeci ilçede bulunan müşterilerine hem yemek hem seyahat fırsatı tanıyor.
Müşterilerine yemeklerini hazırladıktan sonra şehirde gezdirdiğini açıklayan Kara ''Normalde ben gezerek servis yapmıyordum. Arkadaşlarım geldiler ben kebap yaparken beni ikna ederek ilçede tur atmamı istediler. Normalde bu tür şeyler yapmam ama kıramadım. Geç bir saatti trafik yoktu. Video çekildiğinde de haberim yoktu. Sonra video sosyal medyada gündem olunca işe başlamaya karar verdim. Geç saatlerde trafik olmadığı zaman bunu yapıyorum sonuçta ateş yanıyor. Yemeği yapıp trafiğe çıkıyorum' dedi.