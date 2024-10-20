https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/adana-lezzet-festivalinde-kebap-dumanlari-gokyuzunu-kapladi-1089452725.html

Adana Lezzet Festivali'nde kebap dumanları gökyüzünü kapladı

Adana Lezzet Festivali'nde kebap dumanları gökyüzünü kapladı

Sputnik Türkiye

Adana'da bu sene 8.'si düzenlenen "Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde en yoğun ilgiyi kebap görüyor. Adana kebapların dumanları adeta gökyüzünü kaplarken... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

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kebap ve şalgam festivali

valilik

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Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta son gününde büyük bir coşkuyla devam ediyor.Festival alanına Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçirdi. Festivalde en yoğun ilgiyse her zaman olduğu gibi Adana kebaba gösterildi.Gökyüzünü duman kapladıİnsanlar kebapçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Adana kebapların pişirildiği mangallardan çıkan dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Ayrıca kebapçılar önünde yaklaşık 100 metre kuyruk oluştu. 'Kahvaltıda bile yersin'Röportaj veren kebapçı Yaşar Aydın ise, herkesin mutlu olduğunu belirterek, “Dumana gel, dumana diyoruz. İzdiham var. Kuyruk 100 metreyi geçti. 500 metreye doğru gidiyor. Havayı duman kapladı. Havalimanımızın buradan gitmesinin nedeni kebap dumanımızmış. Festival almış başını gidiyor. Herkes mutlu, bizler mutluyuz. Adana kebabına doyulmaz. Sadece o öğünlük doyarsın. Adana kebabı sabah kahvaltıda, akşam yatarken dahi yersin. Festival alanı çok güzel. Herkes yemek yediğinde mutlu oluyor” dedi.Festival bu akşam 22.00'da sona erecek.

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adana, adana kebap, festival, kebap ve şalgam festivali, valilik