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Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Fırtına ve yağış geliyor
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Fırtına ve yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminini değiştererek 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. MGM, yarın da İstanbul dahil 5 il için alarm verdi... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T17:22+0300
2024-12-25T17:22+0300
türkiye
istanbul
avrupa yakası
meteoroloji
istanbul valiliği
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini güncelledi. Bugün 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu akşam saatlerinden itibaren özellikle Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Gökçeada ve Bozcaada’da ise rüzgarın şiddeti zaman zaman 90 km/saat hıza ulaşacak.İstanbul’da fırtına ve yağış bekleniyorMGM’nin yarın için İstanbul dahil 5 ilde sarı alarm verdiği açıklandı. İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak Avrupa Yakası’nın kuzey ve batısında etkili olacak fırtına konusunda uyardı. Valilik, “Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp ve Sarıyer’de 50-80 km/saat hızında rüzgar bekleniyor” ifadelerini kullandı. Fırtınanın sabah saatlerinde başlayıp gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.Fırtınanın beraberinde birçok riski getirebileceği belirtiliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle açık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji’nin haritalı tahminine göre, fırtınanın yanı sıra yarın İstanbul’da yağışlı hava da etkili olacak. Avrupa Yakası’nda kuvvetli yağışın gün içinde zaman zaman yoğunlaşması bekleniyor.Sarı ve turuncu kodlu uyarı nedir?Sarı kod, hava durumunun potansiyel risk taşıdığını ancak olağandışı bir durum olmadığını belirtir. Bu uyarı, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler için dikkatli olunması gerektiğini ifade eder.Turuncu kod ise daha ciddi bir durumu işaret eder. Tahmin edilen meteorolojik olayların nadir görüldüğü ve hasar ile kayıplara yol açabileceği anlamına gelir. Bu durumda, çok daha tedbirli olunmalı ve güncel hava durumu bilgileri düzenli olarak takip edilmelidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/meteoroloji-saat-verip-uyardi-marmaraya-kar-yagisi-geliyor-1092015366.html
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meteoroloji fırtına uyarısı, istanbul hava durumu, sarı kodlu uyarı nedir, turuncu kodlu uyarı nedir, istanbul fırtına alarmı, istanbul valiliği açıklaması, kırklareli kuvvetli rüzgar, edirne fırtına etkisi, çanakkale gökçeada fırtına, bozcaada fırtına uyarısı, yağışlı hava istanbul, fırtına ve yağış uyarısı, avrupa yakası fırtına etkisi, istanbul'da fırtına ne zaman, yağışlı hava ne kadar sürecek, sarı ve turuncu kod nedir, istanbul son dakika, meteoroloji hava durumu, meteoroloji fırtına ve yağış uyarısı, meteoroloji son dakika

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Fırtına ve yağış geliyor

17:22 25.12.2024
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminini değiştererek 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. MGM, yarın da İstanbul dahil 5 il için alarm verdi. İstanbul Valiliği'nden megakent için fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da fırtına ve yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini güncelledi. Bugün 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu akşam saatlerinden itibaren özellikle Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Gökçeada ve Bozcaada’da ise rüzgarın şiddeti zaman zaman 90 km/saat hıza ulaşacak.

İstanbul’da fırtına ve yağış bekleniyor

MGM’nin yarın için İstanbul dahil 5 ilde sarı alarm verdiği açıklandı. İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak Avrupa Yakası’nın kuzey ve batısında etkili olacak fırtına konusunda uyardı. Valilik, “Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp ve Sarıyer’de 50-80 km/saat hızında rüzgar bekleniyor” ifadelerini kullandı. Fırtınanın sabah saatlerinde başlayıp gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın beraberinde birçok riski getirebileceği belirtiliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle açık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji’nin haritalı tahminine göre, fırtınanın yanı sıra yarın İstanbul’da yağışlı hava da etkili olacak. Avrupa Yakası’nda kuvvetli yağışın gün içinde zaman zaman yoğunlaşması bekleniyor.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı nedir?

Sarı kod, hava durumunun potansiyel risk taşıdığını ancak olağandışı bir durum olmadığını belirtir. Bu uyarı, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler için dikkatli olunması gerektiğini ifade eder.
Turuncu kod ise daha ciddi bir durumu işaret eder. Tahmin edilen meteorolojik olayların nadir görüldüğü ve hasar ile kayıplara yol açabileceği anlamına gelir. Bu durumda, çok daha tedbirli olunmalı ve güncel hava durumu bilgileri düzenli olarak takip edilmelidir.
Marmara kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji saat verip uyardı: Marmara'ya kar yağışı geliyor
14:22
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