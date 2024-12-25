https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/meteoroloji-ve-istanbul-valiligi-saat-verdi-firtina-ve-yagis-geliyor-1092024896.html

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Fırtına ve yağış geliyor

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Fırtına ve yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminini değiştererek 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. MGM, yarın da İstanbul dahil 5 il için alarm verdi... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T17:22+0300

2024-12-25T17:22+0300

2024-12-25T17:22+0300

türkiye

istanbul

avrupa yakası

meteoroloji

istanbul valiliği

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini güncelledi. Bugün 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu akşam saatlerinden itibaren özellikle Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Gökçeada ve Bozcaada’da ise rüzgarın şiddeti zaman zaman 90 km/saat hıza ulaşacak.İstanbul’da fırtına ve yağış bekleniyorMGM’nin yarın için İstanbul dahil 5 ilde sarı alarm verdiği açıklandı. İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak Avrupa Yakası’nın kuzey ve batısında etkili olacak fırtına konusunda uyardı. Valilik, “Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp ve Sarıyer’de 50-80 km/saat hızında rüzgar bekleniyor” ifadelerini kullandı. Fırtınanın sabah saatlerinde başlayıp gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.Fırtınanın beraberinde birçok riski getirebileceği belirtiliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle açık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji’nin haritalı tahminine göre, fırtınanın yanı sıra yarın İstanbul’da yağışlı hava da etkili olacak. Avrupa Yakası’nda kuvvetli yağışın gün içinde zaman zaman yoğunlaşması bekleniyor.Sarı ve turuncu kodlu uyarı nedir?Sarı kod, hava durumunun potansiyel risk taşıdığını ancak olağandışı bir durum olmadığını belirtir. Bu uyarı, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler için dikkatli olunması gerektiğini ifade eder.Turuncu kod ise daha ciddi bir durumu işaret eder. Tahmin edilen meteorolojik olayların nadir görüldüğü ve hasar ile kayıplara yol açabileceği anlamına gelir. Bu durumda, çok daha tedbirli olunmalı ve güncel hava durumu bilgileri düzenli olarak takip edilmelidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/meteoroloji-saat-verip-uyardi-marmaraya-kar-yagisi-geliyor-1092015366.html

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