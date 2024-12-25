https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/meteoroloji-saat-verip-uyardi-marmaraya-kar-yagisi-geliyor-1092015366.html

Meteoroloji saat verip uyardı: Marmara'ya kar yağışı geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Marmara'ya kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı uyardı. Özellikle Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne’de fırtına, ulaşımda... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T14:22+0300

2024-12-25T14:22+0300

2024-12-25T14:22+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgar, Gökçeada ve Bozcaada’da zaman zaman şiddetini artırarak kuvvetli fırtınaya dönüşebilir.Fırtınanın özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Cuma günü akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen bu meteorolojik olay nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.Kar yağışı uyarısı yapıldıMeteoroloji ayrıca, bu gece saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinde ise il genelinde kar yağışı etkili olacak. Özellikle yüksek bölgelerde kar yağışının yoğun olması bekleniyor.Kuvvetli yağış ve fırtınanın getirebileceği su baskınları, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Yüksek kesimlerdeki sürücülerin buzlanma riskine karşı hazırlıklı olması önerildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için erken önlem alınması önem taşıyor.

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