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Meteoroloji saat verip uyardı: Marmara'ya kar yağışı geliyor
Meteoroloji saat verip uyardı: Marmara'ya kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı uyardı. Özellikle Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne’de fırtına, ulaşımda... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T14:22+0300
2024-12-25T14:22+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgar, Gökçeada ve Bozcaada’da zaman zaman şiddetini artırarak kuvvetli fırtınaya dönüşebilir.Fırtınanın özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Cuma günü akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen bu meteorolojik olay nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.Kar yağışı uyarısı yapıldıMeteoroloji ayrıca, bu gece saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinde ise il genelinde kar yağışı etkili olacak. Özellikle yüksek bölgelerde kar yağışının yoğun olması bekleniyor.Kuvvetli yağış ve fırtınanın getirebileceği su baskınları, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Yüksek kesimlerdeki sürücülerin buzlanma riskine karşı hazırlıklı olması önerildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için erken önlem alınması önem taşıyor.
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meteoroloji son dakika, çanakkale kuvvetli rüzgar, gökçeada fırtına, bozcaada fırtına, kırklareli karla karışık yağmur, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi uyarısı, su baskını riski, marmara bölgesi fırtına uyarısı, yüksek kesimlerde kar yağışı, fırtına çatı uçması, meteoroloji uyarıları 2025, marmara kar yağışı, kuvvetli fırtına tahmini, kırklareli kuzey ve doğu yağış
meteoroloji son dakika, çanakkale kuvvetli rüzgar, gökçeada fırtına, bozcaada fırtına, kırklareli karla karışık yağmur, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi uyarısı, su baskını riski, marmara bölgesi fırtına uyarısı, yüksek kesimlerde kar yağışı, fırtına çatı uçması, meteoroloji uyarıları 2025, marmara kar yağışı, kuvvetli fırtına tahmini, kırklareli kuzey ve doğu yağış

Meteoroloji saat verip uyardı: Marmara'ya kar yağışı geliyor

14:22 25.12.2024
© AAMarmara kar yağışı
Marmara kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı uyardı. Özellikle Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne’de fırtına, ulaşımda aksamalara yol açabilir. Kırklareli’nin kuzey ve doğusunda yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönüşebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgar, Gökçeada ve Bozcaada’da zaman zaman şiddetini artırarak kuvvetli fırtınaya dönüşebilir.
Fırtınanın özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Cuma günü akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen bu meteorolojik olay nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji ayrıca, bu gece saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinde ise il genelinde kar yağışı etkili olacak. Özellikle yüksek bölgelerde kar yağışının yoğun olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve fırtınanın getirebileceği su baskınları, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Yüksek kesimlerdeki sürücülerin buzlanma riskine karşı hazırlıklı olması önerildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için erken önlem alınması önem taşıyor.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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