https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-kar-yagisi-megakentin-kapisina-dayanacak-tarih-verildi-1092003437.html

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı megakentin kapısına dayanacak, tarih verildi

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı megakentin kapısına dayanacak, tarih verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul çevresinde cuma günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T10:33+0300

2024-12-25T10:33+0300

2024-12-25T10:33+0300

türkiye

kar yağışı

istanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6952e6fe1b745e1fe1acefbd2137fac5.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbul’un çevresinde yoğun kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Cuma günüyle birlikte hava sıcaklıklarının ciddi derecede azalacağı ve özellikle gece saatlerinde bölgedeki termometrelerin eksi 4 dereceyi göstereceği belirtildi.İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?Kar yağışı İstanbul sınırına kadar yaklaşacak olsa da, şehir merkezinde karın etkili olmayacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, soğuk hava dalgasının İstanbul’un çevre illerinde sert kış koşulları oluşturabileceğini ifade ediyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü beklenen hava durumu ve kar yağışı tahminlerini paylaştı. Şen, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak rüzgar ve yağışlara dikkat çekti.“Cuma günü kar İstanbul’un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek" diyen Şen, sıcaklıkların cuma gününden itibaren batıda mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. Trakya, Kütahya, Balıkesir ve Doğu Anadolu’da kar yağışı görüleceği, Bolu ve Ankara’nın ise pazartesi günü beyaza bürünebileceği tahmin ediliyor.Prof. Dr. Şen’in değerlendirmelerine göre:İstanbul’da yılbaşı öncesinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, “Aralık ayının son günlerinde kar alma olasılığı düşük de olsa mevcut. Yılbaşında bazı bölgeler karla kaplanabilir” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yeni-asgari-ucret-ne-zaman-alinacak-2025-zamli-asgari-ucret-hangi-ay-odenecek-1092000764.html

türkiye

istanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul’a kar ne zaman yağacak, istanbul kar tahmini, meteoroloji istanbul hava durumu, prof. dr. orhan şen kar açıklaması, cuma günü istanbul hava durumu, istanbul’da kar yağacak mı, 5 günlük hava tahmini, istanbul kar ne zaman gelir, soğuk hava dalgası istanbul, istanbul çevresinde kar, meteoroloji uyarısı istanbul, marmara bölgesi hava durumu, trakya kar yağışı, bolu kar yağışı tahmini, ankara kar yağışı ne zaman, eksi 4 derece istanbul, sel riski ege ve akdeniz, kuvvetli rüzgar marmara, istanbul'da kar var mı, kış hava tahmini 2025, soğuk hava etkisi marmara, alanya yağmur sel riski, istanbul çevresinde yoğun kar, istanbul'a kar yağacka mı, istanbul'a kar yağar mı, istanbul'a ne zaman kar yağacak