https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-kar-yagisi-megakentin-kapisina-dayanacak-tarih-verildi-1092003437.html
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı megakentin kapısına dayanacak, tarih verildi
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı megakentin kapısına dayanacak, tarih verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul çevresinde cuma günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T10:33+0300
2024-12-25T10:33+0300
2024-12-25T10:33+0300
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istanbul kar yağışı
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meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbul’un çevresinde yoğun kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Cuma günüyle birlikte hava sıcaklıklarının ciddi derecede azalacağı ve özellikle gece saatlerinde bölgedeki termometrelerin eksi 4 dereceyi göstereceği belirtildi.İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?Kar yağışı İstanbul sınırına kadar yaklaşacak olsa da, şehir merkezinde karın etkili olmayacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, soğuk hava dalgasının İstanbul’un çevre illerinde sert kış koşulları oluşturabileceğini ifade ediyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü beklenen hava durumu ve kar yağışı tahminlerini paylaştı. Şen, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak rüzgar ve yağışlara dikkat çekti.“Cuma günü kar İstanbul’un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek" diyen Şen, sıcaklıkların cuma gününden itibaren batıda mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. Trakya, Kütahya, Balıkesir ve Doğu Anadolu’da kar yağışı görüleceği, Bolu ve Ankara’nın ise pazartesi günü beyaza bürünebileceği tahmin ediliyor.Prof. Dr. Şen’in değerlendirmelerine göre:İstanbul’da yılbaşı öncesinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, “Aralık ayının son günlerinde kar alma olasılığı düşük de olsa mevcut. Yılbaşında bazı bölgeler karla kaplanabilir” demişti.
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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı megakentin kapısına dayanacak, tarih verildi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul çevresinde cuma günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ciddi şekilde düşecek ve bazı bölgelerde gece eksi 4 dereceye kadar gerileyecek. Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunu değerlendirerek İstanbul'a kar yağışı tahminini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbul’un çevresinde yoğun kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Cuma günüyle birlikte hava sıcaklıklarının ciddi derecede azalacağı ve özellikle gece saatlerinde bölgedeki termometrelerin eksi 4 dereceyi göstereceği belirtildi.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Kar yağışı İstanbul sınırına kadar yaklaşacak olsa da, şehir merkezinde karın etkili olmayacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, soğuk hava dalgasının İstanbul’un çevre illerinde sert kış koşulları oluşturabileceğini ifade ediyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü beklenen hava durumu ve kar yağışı tahminlerini paylaştı. Şen, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak rüzgar ve yağışlara dikkat çekti.
“Cuma günü kar İstanbul’un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek" diyen Şen, sıcaklıkların cuma gününden itibaren batıda mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. Trakya, Kütahya, Balıkesir ve Doğu Anadolu’da kar yağışı görüleceği, Bolu ve Ankara’nın ise pazartesi günü beyaza bürünebileceği tahmin ediliyor.
Prof. Dr. Şen’in değerlendirmelerine göre:
Ege ve Akdeniz:
Güney kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Fethiye’den Alanya’ya kadar olan sahil kesimlerinde sel ve su baskını riski bulunuyor.
İç Anadolu ve Karadeniz:
Güney ve batı kesimlerinde yer yer fırtına hızıyla rüzgar görülebilir.
Marmara ve Kuzey Ege:
Kuvvetli rüzgar çatı uçmalarına yol açabilir.
İstanbul’da yılbaşı öncesinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, “Aralık ayının son günlerinde kar alma olasılığı düşük de olsa mevcut. Yılbaşında bazı bölgeler karla kaplanabilir” demişti.