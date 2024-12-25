https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/magdur-da-avukat-da-oldu-30dan-fazla-hakim-degisti-turkiyenin-en-uzun-suren-tapu-davasindan-karar-1092000993.html

Mağdur da avukat da öldü, 30'dan fazla hakim değişti: Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı

Mağdur da avukat da öldü, 30'dan fazla hakim değişti: Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl önce açılarak Türkiye'nin en uzun süren davalarından biri olan tapu davası sonuçlandı. Davayı açan mağdur ve avukatın... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T09:36+0300

2024-12-25T09:36+0300

2024-12-25T09:36+0300

yaşam

mahkeme

dava

tapu

avukat

uzun

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl önce açılan ve Türkiye'nin en uzun süren davalarından biri olan tapu davası sonuçlandı. Davayı açan mağdur ve avukatın öldüğü, 30'dan fazla hakimin değiştiği dava Türkiye'nin en uzun süren davalarından biri oldu.1953 yılında dava açıldıManisa'nın Alaşehir ilçesinde 1953 yılında 1953/316 dava esas numarasıyla 1998 yılında vefat eden Hüseyin Uzan tarafından açılan dava, yaklaşık 300 dönüm araziyi kapsıyor. Hüseyin Uzan gibi toplamda 99 davacı ve 221 davalının bulunduğu dava, yıllar boyunca yaklaşık 30 hâkimin değişmesine neden oldu. Alaşehir'in Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki parsellerle ilgili davada, Salihli Kadastro Mahkemesi 27 Kasım 2024 tarihinde kararını verdi. Mahkeme, Hüseyin Uzan'ın dava konusu olan 22 dönüm araziyi Hüseyin Uzan'ın mirasçıları adına tescil etti.'Arazimiz emanet gibi duruyordu'Davanın tarafları, yıllar boyunca arazilerinde tasarruf yapamadıklarını ve belirsizliğin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti. Konuyla ilgili konuşan davacı aile üyeleri, "71 yıl boyunca kredi kullanamadık, teminat veremedik. Arazimizi istediğimiz gibi kullanamıyor, ileriye dönük yatırım yapamıyorduk. Şimdi nihayet rahat bir nefes aldık. Babamız, annemiz öldü. Bu dava 1953 yılında açılmış, avukatımız öldü. Dava bize kaldı, çok şükür aldık" dedi.İlk davayı açan avukat öldü1953 yılında davayı açan avukat Mustafa Yıldırım, 55 yıl boyunca bu davayı takip etti. Ancak 9 Eylül 2021'de hayatını kaybetti. Yıldırım'ın yanında yetişen ve davayı devralan avukat Rasim Buğra Çetin, meslektaşının "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek espri yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

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mahkeme, dava, tapu, avukat, uzun