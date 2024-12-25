https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/arabuluculukta-yeni-ucret-tarifesi-belli-oldu-1092000090.html

Arabuluculukta yeni ücret tarifesi belli oldu

Arabuluculukta yeni ücret tarifesi belli oldu

Sputnik Türkiye

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi için 2025'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi ile "2025 Yılı Bilirkişilik Asgari... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T09:09+0300

2024-12-25T09:09+0300

2024-12-25T09:09+0300

ekonomi

arabulucu

resmi gazete

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için belirlenen bilirkişilik asgari ücret tarifesini Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni tarifeyle, adli ve idari yargıda bilirkişilik faaliyetleri için ödenecek ücretler dava türüne göre detaylandırıldı.Tarifeye göre, icra ve iflas daireleri, sulh hukuk, tüketici ve icra mahkemelerinde görülen işler için bilirkişilere bin 600 TL ödenecek. Bu tutar, asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalar için 2 bin 700 TL’ye, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde ise 2 bin 100 TL’ye yükseliyor.Ücretler mahkeme türüne göre farklılık gösteriyorAsliye ticaret ve fikri-sınai haklar mahkemelerindeki bilirkişilik faaliyetleri için ödenecek tutar 3 bin 200 TL olarak belirlenirken, idare ve vergi mahkemelerinde bu ücret yine 2 bin 700 TL olacak.Ağır ceza mahkemelerinde görev alan bilirkişilere 3 bin 200 TL ödeme yapılacakken, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde bu tutar 3 bin 400 TL’ye çıkıyor. Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarında görülen davalar için bilirkişilere 4 bin 200 TL ödeme yapılacak.Yeni tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine bilirkişilik hizmetleri karşılığında 4 bin 400 TL ücret ödenecek. Bu tutar, tüzel kişilere yönelik bilirkişilik faaliyetlerinin en yüksek ücretlerden biri olmasını sağlıyor.Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, 2024 yılı bilirkişilik ücret tarifesinin yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi. Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.2025 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1850 lira ödenecek.Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 1150 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 2 bin 350 lira, 6-10 kişi için 2 bin 450 lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 550 lira olarak belirlendi.Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 835 liradan başlıyorKira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 835 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1750 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1850 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1950 lira ödenecek.Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 900 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin 100 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 200 lira olarak belirlendi.Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1850 lira ödenecek.Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 300 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/resmi-gazetede-yayimlandi-alkollu-ickilerde-otv-oranina-zam-1091999720.html

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arabulucu, resmi gazete, adalet bakanlığı