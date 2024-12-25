https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/londrada-bir-adam-aracini-kaldirimda-yuruyen-insanlarin-uzerine-surdu-4-yarali-1092022725.html
Londra'da bir adam aracını kaldırımda yürüyen insanların üzerine sürdü: 4 yaralı
Londra'da bir adam aracını kaldırımda yürüyen insanların üzerine sürdü: 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Londra'da bir adam aracını kaldırımda yürüyen insanların üzerine sürdü. Kazada 1 ağır toplamda 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sürücü, olaydan kısa bir süre... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T16:41+0300
2024-12-25T16:41+0300
2024-12-25T16:41+0300
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araç sürücüsü arabasını kaldırımda yürüyen 4 kişinin üstüne sürdü. Sürücü, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alınırken 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.Covent Garden'daki Shaftesbury Caddesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri bir arabanın yolun ters tarafında sürüldüğüne dair ihbar alması üzerine gelişti. 31 yaşındaki bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücü iddialara göre aracını kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübünde kavgaya karıştığı söyleniyor.Polis ekipleri, "Olayın münferit bir eylem olduğu, terörle bağlantısı olmadığı da teyit edildi" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/yolcu-otobusuyle-kamyon-carpisti-22-olu-1091857958.html
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avrupa, londra, ingiltere, kaza, araba, araba kazası, yaralı, ağır yaralı
avrupa, londra, ingiltere, kaza, araba, araba kazası, yaralı, ağır yaralı
Londra'da bir adam aracını kaldırımda yürüyen insanların üzerine sürdü: 4 yaralı
Londra'da bir adam aracını kaldırımda yürüyen insanların üzerine sürdü. Kazada 1 ağır toplamda 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sürücü, olaydan kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araç sürücüsü arabasını kaldırımda yürüyen 4 kişinin üstüne sürdü. Sürücü, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alınırken 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Covent Garden'daki Shaftesbury Caddesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri bir arabanın yolun ters tarafında sürüldüğüne dair ihbar alması üzerine gelişti. 31 yaşındaki bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücü iddialara göre aracını kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübünde kavgaya karıştığı söyleniyor.
Polis ekipleri, "Olayın münferit bir eylem olduğu, terörle bağlantısı olmadığı da teyit edildi" açıklamasında bulundu.