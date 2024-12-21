https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/yolcu-otobusuyle-kamyon-carpisti-22-olu-1091857958.html

Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 22 ölü

Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 22 ölü

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 22 kişi hayatını kaybetti. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T19:11+0300

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Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir otoyolda meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü ile bir kamyon çapıştı, kazada 22 kişinin öldüğü bildirildi. Yolcu otobüsünün lastiğinin patlaması sonucu sürücünün kontrolü kaybetmesiyle kamyona çarptığı kazaya seyir halinde olan diğer araçlar da karıştı.Araçların alev aldığı kazada, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve hala çıkarılması gereken çok sayıda kurban olduğu söylendi. Sadece yolcu otobüsünün içinde 45 yolcu olduğu bildirildi.Vali Romeu Zema, sosyal medya üzerinden Minas Gerais hükümetinin kurbanlara yardım etmek için "tam seferberlik" emri verdiğini yazdı. Zema, 'Noel'den hemen önce gelen trajedinin kurbanların ailelerinin bu trajediyle mümkün olan en insani şekilde yüzleşmeleri için desteklenmelerini sağlamaya çalıştıklarını' belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/surat-teknesi-yolcu-feribotuna-carpti-2-kayip-13-olu-1091756982.html

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