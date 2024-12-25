https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kultur-ve-sanat-buyuk-odullerinde-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1092026563.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü bir medeniyetin devamıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü bir medeniyetin devamıyız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T18:52+0300
2024-12-25T18:52+0300
2024-12-25T19:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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kültür & sanat
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödülleri sanatçılara takdim etti.Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ödüllerini birazdan tevdi edeceğimiz sanatçıları ve ilim insanlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ödül sahiplerimize bundan sonraki çalışmaların mevlamdan başarılar diliyorum. 8 ayrı dalda ödül takdim ediyoruz. Dünyanın önde gelen Türkologlarından olan Gönül Tekin hocamız önemli çalışmalara imza attı. Harvard Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi dersi veren Gönül Tekin, Batı'da Türkoloji çalışmalarının önünü açtı. Prof. Dr. Günay Kut Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulundu. Türkoloji müktesebatında önemli eserler sundu. Her iki hocamızı tebrik ediyorum'' açıklamasında bulundu.Kültür Sanat Büyük Ödülü sahiplerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Edebiyat Ödülü'nü Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'na tevdi ediyoruz. Yazı ve fikir hayatında başarılar diliyorum. Müzik ödülümüzün sahibi Ahmet Özhan oluyor. Sanat hayatında 57 yılı geride bırakan Özhan klasik Türk müziğine önemli eserler kazandırdı. Türk sanat ve ve tasavvufi dünyamıza önemli eserler kattı. Örnek bir sanatçı, emsal bir şahsiyet nasıl olur herkese gösteren Özhan'ı kutluyorum. Tiyatro dalındaki ödülümüzü Turhan Oflazoğlu'na takdim ediyoruz. Türk edebiyatına damga vuran tiyatro oyunlarını şiirleriyle denemeleriyle besleyen Oflazoğlu güçlü sanatçılarımızdan biri olmuştur. Günümüz insanına ayna tutan Oflazoğlu'nu tebrik ediyorum'' dedi. Vefa ödülü Halit Refiğ'in olduVefa ödülünün sahibini Türk sinema yönetmeni, senarist ve yazar Halit Refiğ olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mustafa-nedim-yamaliya-rozet-takti-1092016369.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, kültür, kültür & sanat, kültür ve turizm bakanlığı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, kültür, kültür & sanat, kültür ve turizm bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü bir medeniyetin devamıyız
18:52 25.12.2024 (güncellendi: 19:32 25.12.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödülleri sanatçılara takdim etti.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ödüllerini birazdan tevdi edeceğimiz sanatçıları ve ilim insanlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ödül sahiplerimize bundan sonraki çalışmaların mevlamdan başarılar diliyorum. 8 ayrı dalda ödül takdim ediyoruz. Dünyanın önde gelen Türkologlarından olan Gönül Tekin hocamız önemli çalışmalara imza attı. Harvard Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi dersi veren Gönül Tekin, Batı'da Türkoloji çalışmalarının önünü açtı. Prof. Dr. Günay Kut Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulundu. Türkoloji müktesebatında önemli eserler sundu. Her iki hocamızı tebrik ediyorum'' açıklamasında bulundu.
Kültür Sanat Büyük Ödülü sahiplerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Edebiyat Ödülü'nü Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'na tevdi ediyoruz. Yazı ve fikir hayatında başarılar diliyorum. Müzik ödülümüzün sahibi Ahmet Özhan oluyor. Sanat hayatında 57 yılı geride bırakan Özhan klasik Türk müziğine önemli eserler kazandırdı. Türk sanat ve ve tasavvufi dünyamıza önemli eserler kattı. Örnek bir sanatçı, emsal bir şahsiyet nasıl olur herkese gösteren Özhan'ı kutluyorum. Tiyatro dalındaki ödülümüzü Turhan Oflazoğlu'na takdim ediyoruz. Türk edebiyatına damga vuran tiyatro oyunlarını şiirleriyle denemeleriyle besleyen Oflazoğlu güçlü sanatçılarımızdan biri olmuştur. Günümüz insanına ayna tutan Oflazoğlu'nu tebrik ediyorum'' dedi.
Vefa ödülü Halit Refiğ'in oldu
Vefa ödülünün sahibini Türk sinema yönetmeni, senarist ve yazar Halit Refiğ olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Kütüphanelerimizi nefes alan bir yapıya kavuşturmak toplumun istifadesine sunmak milli benliğimizin devamı için vazgeçilmezimizdir. Ramazan Minder'e kütüphanecilik ödülümüzü tevdi ediyoruz. Zanaatlar ödülümüzü Salih Balakbalar'a takdim ediyoruz. Vefa ödülümüzün sahibi Halit Refiğ çığır açan işlere imza attı. Ödül kazanan hocalarımızı sanatçılarımızı tebrik ediyorum.