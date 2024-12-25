https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mustafa-nedim-yamaliya-rozet-takti-1092016369.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T14:33+0300
2024-12-25T14:33+0300
2024-12-25T14:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nedim yamalı
ak parti
gelecek partisi
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092016079_0:244:2775:1805_1920x0_80_0_0_d3ef849c1b95fa0a16ce4357e13a2e1c.jpg
Gelecek Partisinden dün istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.Nedim Yamalı kimdir?Nedim Yamalı, 1961 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve diş hekimidir.1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı.2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nedim Yamalı, partinin Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmaktaydı. TBMM 28. dönem Ankara milletvekilidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gelecek-partisi-milletvekili-yedim-yamali-partisinden-istifa-etti-1091968552.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092016079_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_6654a1f1da0e6b15d33b57ce1daf9e98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nedim yamalı kimdir, nedim yamalı ak parti, nedim yamalı hangi üniversite
nedim yamalı kimdir, nedim yamalı ak parti, nedim yamalı hangi üniversite
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı.
Gelecek Partisinden dün istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.
Nedim Yamalı, 1961 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve diş hekimidir.
1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı.
2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.
2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.
Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nedim Yamalı, partinin Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmaktaydı. TBMM 28. dönem Ankara milletvekilidir.