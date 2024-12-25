https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mustafa-nedim-yamaliya-rozet-takti-1092016369.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T14:33+0300

2024-12-25T14:33+0300

2024-12-25T14:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

nedim yamalı

ak parti

gelecek partisi

istifa

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Gelecek Partisinden dün istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.Nedim Yamalı kimdir?Nedim Yamalı, 1961 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve diş hekimidir.1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı.2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nedim Yamalı, partinin Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmaktaydı. TBMM 28. dönem Ankara milletvekilidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gelecek-partisi-milletvekili-yedim-yamali-partisinden-istifa-etti-1091968552.html

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