https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/25-26-aralik-noel-bayrami-resmi-tatil-ilan-edildi-devlet-kurumlari-kapali-olacak-1091983523.html

25-26 Aralık Noel Bayramı resmi tatil ilan edildi: Devlet kurumları kapalı olacak

25-26 Aralık Noel Bayramı resmi tatil ilan edildi: Devlet kurumları kapalı olacak

Sputnik Türkiye

Suriye'de kurulan yeni yönetim Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan etti. Yayımlanan genelgeye göre devlet... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T17:20+0300

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Suriye'de Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihleri hükümet tarafından resmi tatil ilan edildi.Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası kurulan yeni yönetim Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan etti. Yayımlanan genelgeye göre devlet kurumlarının kapalı olacağı ve memurların tatilde olacağı açıklandı.Noel ne zaman kutlanır?Noel, dünya genelinde her yıl 25 Aralık'ta kutlanır. Bu tarih, Hristiyanlar için İsa'nın doğum gününü anma günü olarak önem taşır. Noel arifesi ise bir gün öncesi, yani 24 Aralık'a denk gelirken 26 Aralık tarihi ise genellikle resmi tatil olarak kutlanır.

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