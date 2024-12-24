https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/25-26-aralik-noel-bayrami-resmi-tatil-ilan-edildi-devlet-kurumlari-kapali-olacak-1091983523.html
25-26 Aralık Noel Bayramı resmi tatil ilan edildi: Devlet kurumları kapalı olacak
25-26 Aralık Noel Bayramı resmi tatil ilan edildi: Devlet kurumları kapalı olacak
Sputnik Türkiye
Suriye'de kurulan yeni yönetim Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan etti. Yayımlanan genelgeye göre devlet... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T17:20+0300
2024-12-24T17:20+0300
2024-12-24T17:20+0300
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Suriye'de Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihleri hükümet tarafından resmi tatil ilan edildi.Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası kurulan yeni yönetim Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan etti. Yayımlanan genelgeye göre devlet kurumlarının kapalı olacağı ve memurların tatilde olacağı açıklandı.Noel ne zaman kutlanır?Noel, dünya genelinde her yıl 25 Aralık'ta kutlanır. Bu tarih, Hristiyanlar için İsa'nın doğum gününü anma günü olarak önem taşır. Noel arifesi ise bir gün öncesi, yani 24 Aralık'a denk gelirken 26 Aralık tarihi ise genellikle resmi tatil olarak kutlanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/almanyada-noel-pazari-saldirganin-arabasinda-vasiyeti-ortaya-cikti-tum-mal-varligini-tek-kuruma-1091943038.html
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noel ne zaman, suriye noel bayramı, türkiye noel bayramı, yılbaşı tatil mi
noel ne zaman, suriye noel bayramı, türkiye noel bayramı, yılbaşı tatil mi
25-26 Aralık Noel Bayramı resmi tatil ilan edildi: Devlet kurumları kapalı olacak
Suriye'de kurulan yeni yönetim Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan etti. Yayımlanan genelgeye göre devlet kurumlarının kapalı olacağı ve memurların tatilde olacağı açıklandı.
Suriye'de Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihleri hükümet tarafından resmi tatil ilan edildi.
Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası kurulan yeni yönetim Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan etti. Yayımlanan genelgeye göre devlet kurumlarının kapalı olacağı ve memurların tatilde olacağı açıklandı.
Noel, dünya genelinde her yıl 25 Aralık'ta kutlanır. Bu tarih, Hristiyanlar için İsa'nın doğum gününü anma günü olarak önem taşır. Noel arifesi ise bir gün öncesi, yani 24 Aralık'a denk gelirken 26 Aralık tarihi ise genellikle resmi tatil olarak kutlanır.