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Kandilli duyurdu: Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli duyurdu: Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Ankara'nın Hancılı-Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kandilli Rasathanesi resmi X hesabından yapılan açıklamada Ankara'da deprem meydana geldiği açıklandı.Ankara'nın Hancılı-Kalecik ilçesinde meydana geldiği belirtilen 3.2 büyüklüğündeki depremin 5 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
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ankara, kandilli, kandilli rasathanesi
ankara, kandilli, kandilli rasathanesi

Kandilli duyurdu: Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

02:20 25.12.2024 (güncellendi: 02:23 25.12.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Ankara'nın Hancılı-Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi resmi X hesabından yapılan açıklamada Ankara'da deprem meydana geldiği açıklandı.
Ankara'nın Hancılı-Kalecik ilçesinde meydana geldiği belirtilen 3.2 büyüklüğündeki depremin 5 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
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