https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/muglada-39-buyuklugunde-deprem--1091987992.html
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 8.74 km altında olduğu... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T20:04+0300
2024-12-24T20:04+0300
2024-12-24T20:34+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 8.74 km altında olduğu açıklanırken çevre illerden de hissedildiği duyuruldu.AFAD'ın X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/afad-duyurdu-sirnak-ve-musulda-38-buyuklugunde-deprem-1091984880.html
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muğla deprem, deprem son dakika, afad son depremler, kandilli deprem, deprem mi oldu, ege deprem
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
20:04 24.12.2024 (güncellendi: 20:34 24.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 8.74 km altında olduğu açıklanırken çevre illerden de hissedildiği duyuruldu.
AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 8.74 km altında olduğu açıklanırken çevre illerden de hissedildiği duyuruldu.