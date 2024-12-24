https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/israil-haniye-suikastina-karistigini-ilk-kez-kabul-etti--1091945032.html
İsrail, Haniye suikastına karıştığını ilk kez kabul etti
İsrail, Haniye suikastına karıştığını ilk kez kabul etti
Sputnik Türkiye
İsrail, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarıyla birlikte ilk kez Hamas'ın Politbüro şefi İsmail Haniye'nin suikastını kabul etti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T01:38+0300
2024-12-24T01:38+0300
2024-12-24T01:38+0300
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Times of Israel'in aktardığına göre İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinli Hamas politbüro şefi İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu ilk kez kabul etti. Katz, yaptığı açıklamada “Husilerin stratejik altyapısını vuracağız ve liderlerinin kellesini uçuracağız. Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a Tahran, Gazze ve Lübnan'da yaptığımız gibi bunu Hudeyde ve Sana'da da yapacağız” dedi. Hamas'ın politbüro şefi Temmuz ayı sonunda İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da bir konuta düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Hamas suikasttan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri Haniye'nin öldürüldüğüne dair haberler hakkında yorum yapmayı reddetmişti. Kremlin Hamas'ın politbüro başkanının öldürüldüğü saldırıyı şiddetle kınamış, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov saldırıyı kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olarak nitelendirerek bölgede gerilimin daha da tırmanması tehlikesini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/israil-basini-lubnandaki-cagri-cihazi-saldirisi-10-yil-once-planlanmaya-baslandi-1091942874.html
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israil, yisrael katz, hamas, gazze, iran, ismail haniye
israil, yisrael katz, hamas, gazze, iran, ismail haniye
İsrail, Haniye suikastına karıştığını ilk kez kabul etti
İsrail, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarıyla birlikte ilk kez Hamas'ın Politbüro şefi İsmail Haniye'nin suikastını kabul etti.
Times of Israel'in aktardığına göre İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinli Hamas politbüro şefi İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu ilk kez kabul etti.
Katz, yaptığı açıklamada “Husilerin stratejik altyapısını vuracağız ve liderlerinin kellesini uçuracağız. Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a Tahran, Gazze ve Lübnan'da yaptığımız gibi bunu Hudeyde ve Sana'da da yapacağız” dedi.
Hamas'ın politbüro şefi Temmuz ayı sonunda İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da bir konuta düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Hamas suikasttan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuştu.
İsrail Savunma Kuvvetleri Haniye'nin öldürüldüğüne dair haberler hakkında yorum yapmayı reddetmişti.
Kremlin Hamas'ın politbüro başkanının öldürüldüğü saldırıyı şiddetle kınamış, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov saldırıyı kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olarak nitelendirerek bölgede gerilimin daha da tırmanması tehlikesini dile getirmişti.