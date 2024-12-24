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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/israil-haniye-suikastina-karistigini-ilk-kez-kabul-etti--1091945032.html
İsrail, Haniye suikastına karıştığını ilk kez kabul etti
İsrail, Haniye suikastına karıştığını ilk kez kabul etti
Sputnik Türkiye
İsrail, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarıyla birlikte ilk kez Hamas'ın Politbüro şefi İsmail Haniye'nin suikastını kabul etti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T01:38+0300
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Times of Israel'in aktardığına göre İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinli Hamas politbüro şefi İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu ilk kez kabul etti. Katz, yaptığı açıklamada “Husilerin stratejik altyapısını vuracağız ve liderlerinin kellesini uçuracağız. Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a Tahran, Gazze ve Lübnan'da yaptığımız gibi bunu Hudeyde ve Sana'da da yapacağız” dedi. Hamas'ın politbüro şefi Temmuz ayı sonunda İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da bir konuta düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Hamas suikasttan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri Haniye'nin öldürüldüğüne dair haberler hakkında yorum yapmayı reddetmişti. Kremlin Hamas'ın politbüro başkanının öldürüldüğü saldırıyı şiddetle kınamış, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov saldırıyı kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olarak nitelendirerek bölgede gerilimin daha da tırmanması tehlikesini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/israil-basini-lubnandaki-cagri-cihazi-saldirisi-10-yil-once-planlanmaya-baslandi-1091942874.html
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israil, yisrael katz, hamas, gazze, iran, ismail haniye
israil, yisrael katz, hamas, gazze, iran, ismail haniye

İsrail, Haniye suikastına karıştığını ilk kez kabul etti

01:38 24.12.2024
© AA / Arif Hüdaverdi YamanHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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İsrail, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarıyla birlikte ilk kez Hamas'ın Politbüro şefi İsmail Haniye'nin suikastını kabul etti.
Times of Israel'in aktardığına göre İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinli Hamas politbüro şefi İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu ilk kez kabul etti.
Katz, yaptığı açıklamada “Husilerin stratejik altyapısını vuracağız ve liderlerinin kellesini uçuracağız. Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a Tahran, Gazze ve Lübnan'da yaptığımız gibi bunu Hudeyde ve Sana'da da yapacağız” dedi.
Hamas'ın politbüro şefi Temmuz ayı sonunda İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da bir konuta düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Hamas suikasttan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuştu.
İsrail Savunma Kuvvetleri Haniye'nin öldürüldüğüne dair haberler hakkında yorum yapmayı reddetmişti.
Kremlin Hamas'ın politbüro başkanının öldürüldüğü saldırıyı şiddetle kınamış, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov saldırıyı kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olarak nitelendirerek bölgede gerilimin daha da tırmanması tehlikesini dile getirmişti.
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