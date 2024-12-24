https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/87-yasindaki-is-insani-inan-kirac-hayatini-75-yasindaki-emine-alangoya-ile-evlendi-1091976345.html

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi

Sputnik Türkiye

İş insanı İnan Kıraç 87 yaşında dünya evine girdi. 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenen Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç'ın babası. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T14:49+0300

2024-12-24T14:49+0300

2024-12-24T14:51+0300

yaşam

inan kıraç

koç holding

kıraça holding

suna kıraç

ipek kıraç

emine alangoya

evlilik

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103789/65/1037896553_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71ab25f2f57b974997ba4d3987224cf5.jpg

İş insanı İnan Kıraç, hayatını 75 yaşındaki Emine Alangoya ile birleştirdi. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alınan rapor sonrasında çiftin nikahı Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde kılındı. İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'la davalık olmuştu. İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddettiğini de açıklamıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor. Bir süre önce Emine Alangoya’nın kızı da İnan Kıraç Vakfı'nda çalışmaya başladı. Alangoya'nın diğer kızı da Kıraça Holding'de çalışıyor.Kızıyla arasını bozmakla suçlanmıştıİnan Kıraç’ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt’u işten çıkarmasını ve başta kızı İpek Kıraç olmak üzere bir çok insanla arasının bozulmasını konusunda Alangoya eleştirilen isim olmuştu. İnan Kıraç kimdir?İnan Kıraç 1937 İstanbul doğumlu Türk iş adamı ve sanayicisi. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulundu. 1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, 1998 yılında Kıraca Şirketler Grubu'nu kurdu. İnan Kıraç ve Suna Kıraç 1969 yılında evlendi. Evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç’ı 1 Şubat 1985 yılında evlat edindiler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231101/inan-kirac-kizi-ipek-kiraci-evlatliktan-reddetti-1076950128.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

inan kıraç evlendi mi, inan kıraç kimdir, emine alangoya kimdir, inan kıraç kiminle evlendi, inan kıraç kimin damadı, inan kıraçın kızı kim, ipek kıraç kimdir, inan kıraç kaç yaşında, emine alangoya kaç yaşında