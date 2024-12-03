https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbula-yeni-tramvay-hatti-onaylandi-hangi-duraklardan-gececek-1091129481.html

İstanbul'a yeni tramvay hattı onaylandı: Hangi duraklardan geçecek?

İstanbul'a yeni tramvay hattı onaylandı: Hangi duraklardan geçecek?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar-Kadıköy-Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak yeni tramvay projesi için ÇED başvurusu tamamlandı. 3 yılda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-03T21:44+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tramvay

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

tramvay

nostaljik tramvay

kabataş-bağcılar tramvay hattı

maltepe

maltepe belediyesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak tramvay projesi onaylandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar-Kadıköy-Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak yeni tramvay projesi için İstanbul Valiliği'ne ÇED başvurusunda bulunmuştu. 2027 yılında hayata geçirilecek 21 kilometre uzunluğundaki tramvay projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Karar sonrası belediye tarafından üstlenen proje bedelinin 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 lira olacağı hesaplandı. Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı nereden geçecek?2024 yılında çalışmalara başlanacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattının 33 duraktan geçeceği ifade edildi. 2027 yılında Üsküdar Meydan'dan başlayarak Kır Sokak'a kadar süreceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbula-9-yeni-metro-ve-tramvay-hatti-ne-zaman-acilacak-1090914172.html

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üsküdar-kadıköy-maltepe tramvay hattı, üsküdar-kadıköy-maltepe tramvayı ne zaman açılacak, üsküdar-kadıköy-maltepe tramvayı açıldı mı