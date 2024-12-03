https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbula-yeni-tramvay-hatti-onaylandi-hangi-duraklardan-gececek-1091129481.html
İstanbul'a yeni tramvay hattı onaylandı: Hangi duraklardan geçecek?
İstanbul'a yeni tramvay hattı onaylandı: Hangi duraklardan geçecek?
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar-Kadıköy-Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak yeni tramvay projesi için ÇED başvurusu tamamlandı. 3 yılda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T21:44+0300
2024-12-03T21:44+0300
2024-12-03T21:44+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
tramvay
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
tramvay
nostaljik tramvay
kabataş-bağcılar tramvay hattı
maltepe
maltepe belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak tramvay projesi onaylandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar-Kadıköy-Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak yeni tramvay projesi için İstanbul Valiliği'ne ÇED başvurusunda bulunmuştu. 2027 yılında hayata geçirilecek 21 kilometre uzunluğundaki tramvay projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Karar sonrası belediye tarafından üstlenen proje bedelinin 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 lira olacağı hesaplandı. Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı nereden geçecek?2024 yılında çalışmalara başlanacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattının 33 duraktan geçeceği ifade edildi. 2027 yılında Üsküdar Meydan'dan başlayarak Kır Sokak'a kadar süreceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbula-9-yeni-metro-ve-tramvay-hatti-ne-zaman-acilacak-1090914172.html
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üsküdar-kadıköy-maltepe tramvay hattı, üsküdar-kadıköy-maltepe tramvayı ne zaman açılacak, üsküdar-kadıköy-maltepe tramvayı açıldı mı
üsküdar-kadıköy-maltepe tramvay hattı, üsküdar-kadıköy-maltepe tramvayı ne zaman açılacak, üsküdar-kadıköy-maltepe tramvayı açıldı mı
İstanbul'a yeni tramvay hattı onaylandı: Hangi duraklardan geçecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar-Kadıköy-Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak yeni tramvay projesi için ÇED başvurusu tamamlandı. 3 yılda tamamlanması beklenen 21 kilometre uzunluğundaki tramvay hattının 33 duraktan geçeceği açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak tramvay projesi onaylandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar-Kadıköy-Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak yeni tramvay projesi için İstanbul Valiliği'ne ÇED başvurusunda bulunmuştu. 2027 yılında hayata geçirilecek 21 kilometre uzunluğundaki tramvay projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Karar sonrası belediye tarafından üstlenen proje bedelinin 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 lira olacağı hesaplandı.
Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı nereden geçecek?
2024 yılında çalışmalara başlanacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattının 33 duraktan geçeceği ifade edildi. 2027 yılında Üsküdar Meydan'dan başlayarak Kır Sokak'a kadar süreceği açıklandı.
M. Ü. Hastane (Marmara Üniversitesi Hastanesi)