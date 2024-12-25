https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gazeteci-nevsin-mengu-hakkinda-teror-orgutu-propagandasi-sucundan-dava-acildi-7-yil-6-aya-kadar-1092019100.html

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında 'terör örgütü propagandası' suçundan dava açıldı: 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında 'terör örgütü propagandası' suçundan dava açıldı: 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında terör örgütü PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T15:43+0300

2024-12-25T15:43+0300

2024-12-25T15:43+0300

türkiye

nevşin mengü

pyd

ypg

cumhuriyet başsavcılığı

salih müslim

terör örgütü propagandası

iddianame

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Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda terör örgütü PYD/YPG propagandası yapıldığı gerekçesiyle gazeteci Nevşin Mengü hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı belirtildi. Terör örgütü propagandası yapma suçu kapsamında değerlendirildiİddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi. Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkati çekilen iddianamede, Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.İddianamede, sanık Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Nevşin Mengü hakkında ayrıca "suçu ve suçluyu övmek"ten adli kontrol kararı verildiği belirtilen iddianamede, sunucu olarak yayında bulunan Mengü'nün, işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı ifade edildi.

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