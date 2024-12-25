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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gazeteci-nevsin-mengu-hakkinda-teror-orgutu-propagandasi-sucundan-dava-acildi-7-yil-6-aya-kadar-1092019100.html
Gazeteci Nevşin Mengü hakkında 'terör örgütü propagandası' suçundan dava açıldı: 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Gazeteci Nevşin Mengü hakkında 'terör örgütü propagandası' suçundan dava açıldı: 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Nevşin Mengü hakkında terör örgütü PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T15:43+0300
2024-12-25T15:43+0300
türkiye
nevşin mengü
pyd
ypg
cumhuriyet başsavcılığı
salih müslim
terör örgütü propagandası
iddianame
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Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda terör örgütü PYD/YPG propagandası yapıldığı gerekçesiyle gazeteci Nevşin Mengü hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı belirtildi. Terör örgütü propagandası yapma suçu kapsamında değerlendirildiİddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi. Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkati çekilen iddianamede, Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.İddianamede, sanık Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Nevşin Mengü hakkında ayrıca "suçu ve suçluyu övmek"ten adli kontrol kararı verildiği belirtilen iddianamede, sunucu olarak yayında bulunan Mengü'nün, işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gozaltina-alinan-ozlem-gurses-uzgunum-diyerek-konustu-benim-dedemin-dedesi-canakkale-sehidi-1091857197.html
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nevşin mengü iddianamesi, nevşin mengü neden gözaltına alındı, nevşin mengü suçlama, nevşin mengü hapis istemi, nevşin mengü son dakika, nevşin mengü tutuklandı mı
nevşin mengü iddianamesi, nevşin mengü neden gözaltına alındı, nevşin mengü suçlama, nevşin mengü hapis istemi, nevşin mengü son dakika, nevşin mengü tutuklandı mı

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında 'terör örgütü propagandası' suçundan dava açıldı: 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

15:43 25.12.2024
© Fotoğraf : CNN TürkNevşin Mengü
Nevşin Mengü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Fotoğraf : CNN Türk
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Gazeteci Nevşin Mengü hakkında terör örgütü PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda terör örgütü PYD/YPG propagandası yapıldığı gerekçesiyle gazeteci Nevşin Mengü hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı belirtildi.

Terör örgütü propagandası yapma suçu kapsamında değerlendirildi

İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi. Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkati çekilen iddianamede, Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
İddianamede, sanık Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Nevşin Mengü hakkında ayrıca "suçu ve suçluyu övmek"ten adli kontrol kararı verildiği belirtilen iddianamede, sunucu olarak yayında bulunan Mengü'nün, işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı ifade edildi.
Gazeteci Özlem Gürses - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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