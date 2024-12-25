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Galatasaray'dan Victor Osimhen’in yanına yeni yıldız hamlesi: 95 milyon euro'luk iddia
Galatasaray'dan Victor Osimhen’in yanına yeni yıldız hamlesi: 95 milyon euro'luk iddia
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Icardi’nin sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmek için PSG’nin yıldızı Randal Kolo Muani’yi kiralamayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların 95... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray’da yıldız forvet Mauro Icardi’nin sakatlığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain’in 95 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani için devreye girdi. Muani’nin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde.Randal Kolo Muani’ye yoğun ilgiFransız yıldız yalnızca Galatasaray’ın radarında değil. Sabah’ın haberine göre, Randal Kolo Muani’ye İtalya’dan Serie A ekipleri ve İngiltere’den Premier Lig kulüpleri de talip. Bu durum transfer sürecini zorlu bir rekabete dönüştürebilir.Eylül 2023’te Eintracht Frankfurt’tan 95 milyon euro karşılığında PSG’ye transfer olan Muani, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Paris ekibiyle çıktığı 14 resmi maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan oyuncu, takımda bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı.Sarı-kırmızılılar sezon başında Osimhen'i Napoli'den kiralayarak futbol dünyasında herkesin dikkatini çekmişti.
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galatasaray, osimhen, mauro icardi, transfer
galatasaray, osimhen, mauro icardi, transfer

Galatasaray'dan Victor Osimhen’in yanına yeni yıldız hamlesi: 95 milyon euro'luk iddia

11:12 25.12.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410
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Galatasaray, Icardi’nin sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmek için PSG’nin yıldızı Randal Kolo Muani’yi kiralamayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların 95 milyon euro bonservis bedeliyle Paris-Saint Germain'e katılan Randal Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia edildi.
Galatasaray’da yıldız forvet Mauro Icardi’nin sakatlığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain’in 95 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani için devreye girdi. Muani’nin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde.

Randal Kolo Muani’ye yoğun ilgi

Fransız yıldız yalnızca Galatasaray’ın radarında değil. Sabah’ın haberine göre, Randal Kolo Muani’ye İtalya’dan Serie A ekipleri ve İngiltere’den Premier Lig kulüpleri de talip. Bu durum transfer sürecini zorlu bir rekabete dönüştürebilir.
Eylül 2023’te Eintracht Frankfurt’tan 95 milyon euro karşılığında PSG’ye transfer olan Muani, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Paris ekibiyle çıktığı 14 resmi maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan oyuncu, takımda bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı.
Sarı-kırmızılılar sezon başında Osimhen'i Napoli'den kiralayarak futbol dünyasında herkesin dikkatini çekmişti.
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