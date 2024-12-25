https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/galatasaraydan-victor-osimhenin-yanina-yeni-yildiz-hamlesi-95-milyon-euroluk-iddia-1092005670.html

Galatasaray'dan Victor Osimhen’in yanına yeni yıldız hamlesi: 95 milyon euro'luk iddia

Galatasaray'dan Victor Osimhen’in yanına yeni yıldız hamlesi: 95 milyon euro'luk iddia

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Icardi’nin sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmek için PSG’nin yıldızı Randal Kolo Muani’yi kiralamayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların 95... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

osimhen

mauro icardi

transfer

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Galatasaray’da yıldız forvet Mauro Icardi’nin sakatlığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain’in 95 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani için devreye girdi. Muani’nin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde.Randal Kolo Muani’ye yoğun ilgiFransız yıldız yalnızca Galatasaray’ın radarında değil. Sabah’ın haberine göre, Randal Kolo Muani’ye İtalya’dan Serie A ekipleri ve İngiltere’den Premier Lig kulüpleri de talip. Bu durum transfer sürecini zorlu bir rekabete dönüştürebilir.Eylül 2023’te Eintracht Frankfurt’tan 95 milyon euro karşılığında PSG’ye transfer olan Muani, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Paris ekibiyle çıktığı 14 resmi maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan oyuncu, takımda bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı.Sarı-kırmızılılar sezon başında Osimhen'i Napoli'den kiralayarak futbol dünyasında herkesin dikkatini çekmişti.

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galatasaray, osimhen, mauro icardi, transfer