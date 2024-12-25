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Galatasaray’da Yunus Akgün bulmacası: 'Kesinlikle izin yok'
Galatasaray’da Yunus Akgün bulmacası: 'Kesinlikle izin yok'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yükselen yıldız Yunus Akgün’ün transferine kesinlikle onay vermedi. Yönetim, genç oyuncuya yeni bir kontratla ekonomik... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray’ın dikkat çeken genç oyuncusu Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girmesine rağmen takımda kalacak. Teknik Direktör Okan Buruk, Yunus’un devre arasında satışına izin verilmemesini talep etti. Yönetim, bu karar doğrultusunda oyuncuya yeni bir kontrat hazırlığına başladı. 24 yaşındaki futbolcunun ekonomik olarak memnun edilmesi planlanıyor.Mertens’in geleceği belirsizGalatasaray’ın 37 yaşındaki deneyimli oyuncusu Dries Mertens, futbolu bırakıp bırakmama konusunda net bir karar vermediğini açıkladı. Belçikalı oyuncu, Sporza’ya yaptığı açıklamada, “90 dakika futbol artık bana sıkıcı geliyor. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz,” dedi. Mertens, milli takım dönüşü ve Galatasaray’daki geleceği hakkında da belirsiz konuştu.Başkan Özbek’ten birlik çağrısıGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD tarafından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, camianın birliğinin önemine vurgu yaptı. Özbek, “Saha dışındaki mücadele de en az saha içindeki kadar önemli. Son iki sezondaki şampiyonluklarımızın temelinde bu birliktelik var. Birlik ve beraberlik için camia olarak birbirimize daha sıkı sarılmalıyız,” ifadelerini kullandı.Galatasaray’ın gündemindeki diğer konular
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Galatasaray’da Yunus Akgün bulmacası: 'Kesinlikle izin yok'

08:20 25.12.2024
© AA Yunus Akgün
 Yunus Akgün - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yükselen yıldız Yunus Akgün’ün transferine kesinlikle onay vermedi. Yönetim, genç oyuncuya yeni bir kontratla ekonomik memnuniyet sağlayacak. Öte yandan, Dries Mertens’in geleceği belirsizliğini korurken, Başkan Dursun Özbek camiaya birlik çağrısı yaptı.
Galatasaray’ın dikkat çeken genç oyuncusu Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girmesine rağmen takımda kalacak. Teknik Direktör Okan Buruk, Yunus’un devre arasında satışına izin verilmemesini talep etti. Yönetim, bu karar doğrultusunda oyuncuya yeni bir kontrat hazırlığına başladı. 24 yaşındaki futbolcunun ekonomik olarak memnun edilmesi planlanıyor.

Mertens’in geleceği belirsiz

Galatasaray’ın 37 yaşındaki deneyimli oyuncusu Dries Mertens, futbolu bırakıp bırakmama konusunda net bir karar vermediğini açıkladı. Belçikalı oyuncu, Sporza’ya yaptığı açıklamada, “90 dakika futbol artık bana sıkıcı geliyor. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz,” dedi. Mertens, milli takım dönüşü ve Galatasaray’daki geleceği hakkında da belirsiz konuştu.

Başkan Özbek’ten birlik çağrısı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD tarafından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, camianın birliğinin önemine vurgu yaptı. Özbek, “Saha dışındaki mücadele de en az saha içindeki kadar önemli. Son iki sezondaki şampiyonluklarımızın temelinde bu birliktelik var. Birlik ve beraberlik için camia olarak birbirimize daha sıkı sarılmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın gündemindeki diğer konular

Yunus Akgün’ün Transferi: Okan Buruk’un kararıyla Yunus Akgün’ün Avrupa kulüplerine transferine kesinlikle izin verilmeyecek.
Mertens’in Sözleşmesi: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mertens, Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermedi.
2024-25 Sezonu Hedefleri: Başkan Dursun Özbek, yeni sezonun hem saha içi hem de saha dışı mücadeleler açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
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