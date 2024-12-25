https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/fsb-yasadisi-yollardan-sudjaya-giren-gazeteciler-hakkinda-dava-acti-1092025434.html
FSB, yasadışı yollardan Sudja’ya giren gazeteciler hakkında dava açtı
FSB, yasadışı yollardan Sudja’ya giren gazeteciler hakkında dava açtı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yasadışı yollardan sınırı geçerek Kursk Bölgesi’ndeki Sudja kentine giren iki gazeteci hakkında ceza davası açtı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T17:41+0300
2024-12-25T17:41+0300
2024-12-25T17:41+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
kursk
kursk bölgesi
gazeteci
yasa dışı
giriş
ceza davası
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre kurum, yasa dışı yollardan sınırı geçerek Kursk Bölgesi’ndeki Sudja kentine giren ve orada çekim yapan Simone Traini ve Stefania Battistini adlı gazeteciler hakkında ceza davası açtı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 322. Maddesinin 3. Bölümü uyarınca, Rusya Federasyonu sınırını yasa dışı olarak geçen ve Kursk Bölgesi’ndeki Sudja yerleşiminde video çekimi yapan yabancı gazeteciler Simone Traini и Stefania Battistini hakkında ceza davası açmış olup ilgili soruşturmayı yürütmektedir” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca medya kuruluşlarının yayınladığı, Rusya’nın Sudja geçiş kontrol noktasında Nick Paton Walsh adlı yabancı muhabirin bulunduğunu gösteren içeriklerin hukuki değerlendirmesinin yapıldığı, değerlendirme sonucuna göre yargılama kararının verileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/putin-kursk-bolgesi-ukrayna-ordusundan-temizlenecek-1090014501.html
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kursk, kursk bölgesi, gazeteci, yasa dışı, giriş, ceza davası, yargılama
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kursk, kursk bölgesi, gazeteci, yasa dışı, giriş, ceza davası, yargılama
FSB, yasadışı yollardan Sudja’ya giren gazeteciler hakkında dava açtı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yasadışı yollardan sınırı geçerek Kursk Bölgesi’ndeki Sudja kentine giren iki gazeteci hakkında ceza davası açtı.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre kurum, yasa dışı yollardan sınırı geçerek Kursk Bölgesi’ndeki Sudja kentine giren ve orada çekim yapan Simone Traini ve Stefania Battistini adlı gazeteciler hakkında ceza davası açtı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 322. Maddesinin 3. Bölümü uyarınca, Rusya Federasyonu sınırını yasa dışı olarak geçen ve Kursk Bölgesi’ndeki Sudja yerleşiminde video çekimi yapan yabancı gazeteciler Simone Traini и Stefania Battistini hakkında ceza davası açmış olup ilgili soruşturmayı yürütmektedir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca medya kuruluşlarının yayınladığı, Rusya’nın Sudja geçiş kontrol noktasında Nick Paton Walsh adlı yabancı muhabirin bulunduğunu gösteren içeriklerin hukuki değerlendirmesinin yapıldığı, değerlendirme sonucuna göre yargılama kararının verileceği ifade edildi.