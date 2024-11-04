https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/putin-kursk-bolgesi-ukrayna-ordusundan-temizlenecek-1090014501.html

Putin: Kursk Bölgesi, Ukrayna ordusundan temizlenecek

Putin: Kursk Bölgesi, Ukrayna ordusundan temizlenecek

Sputnik Türkiye

Putin, Ulusal Birlik Günü'nde gönüllü grupların üyeleriyle bir araya gelerek Ukrayna'da kazanılacak zaferde onların oynayacağı rolün altını çizdi. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

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kursk

kursk bölgesi

rus ordusu

rusya ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı askerlerden tamamen temizleneceğini vurguladı.Ulusal Birlik Günü vesilesiyle Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın genç gönüllülerle bir araya gelen Putin, "Sizin desteğiniz olmadan zafer imkansız. Bu bir şaka veya boş söz değil. Herkes, en ileri hatta bulunan erkeklere destek sunarak ortak zafere kendi katkısını sunuyor" dedi.Rus lider, Kursk Bölgesi düşman güçlerinden temizlendiğinde genç gönüllülere çok ihtiyaç olacağını ve onların yapacağı birçok iş bulunduğunu belirtti.Moskova'daki etkinliğe Rusya'nın çeşitli bölgelerinden farklı gruplara üye 10-17 yaş arası gönüllüler katıldı.Etkinliğe özel askeri harekat sırasında hayatını kaybeden askerlerin çocukları da katılırken Putin, tüm grupların üyeleriyle sohbet ederek onların hikayelerini dinleyip görüşlerini aldı.

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