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Fırtına uyarısı yapıldı: Yarın bazı feribot seferleri iptal
Fırtına uyarısı yapıldı: Yarın bazı feribot seferleri iptal
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 17.00, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.Geyikli-Bozcaada Hattı'nda Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
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fırtına, gökçeada, bozcaada
fırtına, gökçeada, bozcaada

Fırtına uyarısı yapıldı: Yarın bazı feribot seferleri iptal

16:02 25.12.2024
© MURAT YÜKSEL-AW124164Feribot
Feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© MURAT YÜKSEL-AW124164
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Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 17.00, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.
Geyikli-Bozcaada Hattı'nda Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
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