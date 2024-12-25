https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/firtina-uyarisi-yapildi-yarin-bazi-feribot-seferleri-iptal--1092019637.html

Fırtına uyarısı yapıldı: Yarın bazı feribot seferleri iptal

Fırtına uyarısı yapıldı: Yarın bazı feribot seferleri iptal

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:02+0300

2024-12-25T16:02+0300

2024-12-25T16:02+0300

türkiye

fırtına

gökçeada

bozcaada

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/14/1079847433_21:0:2277:1269_1920x0_80_0_0_ea88caacea7074417d6988acf6df38b1.jpg

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 17.00, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.Geyikli-Bozcaada Hattı'nda Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-kar-yagisi-megakentin-kapisina-dayanacak-tarih-verildi-1092003437.html

türkiye

gökçeada

bozcaada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fırtına, gökçeada, bozcaada