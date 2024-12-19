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Daha 28 yaşındaydı: Estetik operasyonlar sonrası ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti

Daha 28 yaşındaydı: Estetik operasyonlar sonrası ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi ile tanınan 28 yaşındaki fenomen Neşe Özkan, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sonrası hayatını... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T11:43+0300

2024-12-19T11:43+0300

2024-12-19T11:43+0300

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Sosyal medya fenomeni ve iki çocuk annesi Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Özkan, Show TV’nin Gelin Evi programıyla tanınmış ve kısa sürede sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.Karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu öne sürülen Özkan, yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.Son paylaşımı hafızalara kazındıAmeliyat öncesinde sosyal medya hesabından, arabesk müziğin efsanesi Bergen’in bir şarkısını seslendiren Özkan, duygusal bir hikaye paylaşmıştı. Bu gönderi, takipçileri için bir veda niteliği taşıdı.Özkan, estetik operasyonundan bir gece önce düzenlenen 90’lar partisinde Bergen rolüne girerek sahne almış ve performansıyla hayranlarının büyük beğenisini kazanmıştı. Ancak bu son performansı, sevenleri için büyük bir hüzün kaynağı oldu.Neşe Özkan’ın ölüm haberinin ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Ünlü fenomenin son paylaşımına yüzlerce yorum yağdı. Sevenleri, “Mekanın cennet olsun”, “Ellerimiz patlayana kadar alkışladık, inanılmazdı” gibi mesajlarla Özkan’a veda etti.Estetik operasyonlar ve risklerÖzkan’ın vefatı, estetik operasyonların taşıdığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle kombine estetik ameliyatlarda yaşanan komplikasyonların hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.Kısa sürede büyük şöhretNeşe Özkan, geçtiğimiz şubat ayında katıldığı Gelin Evi programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Programdaki enerjik ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Özkan, sosyal medyada da içerikleriyle büyük beğeni topluyordu.Ünlü fenomen Neşe Özkan kimdir?Neşe Özkan, 28 yaşında iki çocuk annesi bir sosyal medya fenomeniydi. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkan, özellikle Show TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı "Gelin Evi" ile tanındı. Programdaki enerjik ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan Özkan, sosyal medya platformlarında da aktifti.Neşe Özkan, paylaşımlarıyla birçok kişiye ulaşmış ve sosyal medyada trend olmayı başarmıştı. Özellikle günlük yaşamından kesitler ve eğlenceli içerikleriyle takipçileri tarafından çok seviliyordu.Neşe Özkan, estetik operasyonlar sonrası yaşadığı trajik ölüm haberiyle gündeme geldi. Karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında meydana gelen komplikasyonlar sonucunda hayatını kaybetti.

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