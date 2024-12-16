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Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi
Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi
Sputnik Türkiye
Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı. Anjiyo yapıldıYapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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ağrı, ağrı valiliği, kalp krizi
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Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi

12:43 16.12.2024 (güncellendi: 12:47 16.12.2024)
© İHA / İHA-AW346878Ağrı Valisi Mustafa Koç,
Ağrı Valisi Mustafa Koç, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA / İHA-AW346878
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Ayrıntılar geliyor
Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.

Anjiyo yapıldı

Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.
Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
kalp yetmezliği - kalp krizi - - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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