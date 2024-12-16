https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/agri-valisi-kalp-krizi-gecirdi-1091604939.html
Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi
Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi
Sputnik Türkiye
Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T12:43+0300
2024-12-16T12:43+0300
2024-12-16T12:47+0300
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kalp krizi
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı. Anjiyo yapıldıYapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/nefes-darligi-carpinti-batma-belirtilerine-dikkat-gogus-agrisinin-nedeni-kalp-krizi-degil-kalp-1091495333.html
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ağrı, ağrı valiliği, kalp krizi
ağrı, ağrı valiliği, kalp krizi
Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi
12:43 16.12.2024 (güncellendi: 12:47 16.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.
Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.
Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.