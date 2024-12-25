https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/devlet-memurlarina-iliskin-duzenlemede-ilk-madde-kabul-edildi-ikinci-madde-yeter-sayisi-nedeniyle-1091994858.html
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemede ilk madde kabul edildi: İkinci madde yeter sayısı nedeniyle görüşülemedi
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemede ilk madde kabul edildi: İkinci madde yeter sayısı nedeniyle görüşülemedi
Sputnik Türkiye
Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T01:48+0300
2024-12-25T01:48+0300
2024-12-25T01:49+0300
türkiye
tbmm
chp
memur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_80958b8d3d9bc4a80ba54e65cc1cd964.jpg
TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi.Kabul edilen maddeye göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.Teklifin ikinci maddesi üzerindeki önergenin oylanması sırasında CHP'li milletvekillerinin yoklama talep etmesiyle iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi kapattı.Birleşim çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rtuk-baskani-sahin-siz-gunduz-programina-ne-kadar-karsiysaniz-ben-de-o-kadar-karsiyim-ama-yerine-ne-1091991451.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dcc51d17a5d80fe2dab02c746d26573f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, chp, memur
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemede ilk madde kabul edildi: İkinci madde yeter sayısı nedeniyle görüşülemedi
01:48 25.12.2024 (güncellendi: 01:49 25.12.2024)
Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin ikinci maddesinin görüşmeleri yeter sayısı sağlanamaması nedeniyle yapılamadı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi.
Kabul edilen maddeye göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.
Teklifin ikinci maddesi üzerindeki önergenin oylanması sırasında CHP'li milletvekillerinin yoklama talep etmesiyle iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi kapattı.
Birleşim çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.