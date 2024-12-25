https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/devlet-memurlarina-iliskin-duzenlemede-ilk-madde-kabul-edildi-ikinci-madde-yeter-sayisi-nedeniyle-1091994858.html

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemede ilk madde kabul edildi: İkinci madde yeter sayısı nedeniyle görüşülemedi

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemede ilk madde kabul edildi: İkinci madde yeter sayısı nedeniyle görüşülemedi

Sputnik Türkiye

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T01:48+0300

2024-12-25T01:48+0300

2024-12-25T01:49+0300

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TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi.Kabul edilen maddeye göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.Teklifin ikinci maddesi üzerindeki önergenin oylanması sırasında CHP'li milletvekillerinin yoklama talep etmesiyle iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi kapattı.Birleşim çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.

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