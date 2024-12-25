https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/dem-partili-kiziltepe-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-daha-once-de-istifa-karari-alip-1092027942.html

DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı partisinden istifa etti: Daha önce de istifa kararı alıp vazgeçmişti

DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı partisinden istifa etti: Daha önce de istifa kararı alıp vazgeçmişti

Sputnik Türkiye

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek DEM Parti istifa ettiğini, belediye başkanlık görevine ise devam edeceğini duyurdu. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T19:58+0300

2024-12-25T19:58+0300

2024-12-25T19:58+0300

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Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) istifa etti.İpek, yaptığı yazılı açıklamada belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini duyurdu. 31 Mart'taki yere seçimlerde belediye başkanı seçilip göreve başladığını ifade eden İpek, açıklamasına şöyle devam etti:Daha önce de istifa etmiştiZeyni İpek, 8 Ağustos'ta da DEM Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 10 Ağustos'ta ise yaptığı yazılı açıklamada ise istifa kararını resmileştirmediğini açıklamıştı. İpek, partinin başlattığı disiplin soruşturması sürecinde Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletini meclis içerisinde belirlenecek olan bir kişiye devredeceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/chp-genel-baskani-ozel-madem-ki-bu-asgari-ucretle-gecim-olmaz-o-zaman-secim-olmasi-lazim-1092027787.html

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