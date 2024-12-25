https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/dem-partili-kiziltepe-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-daha-once-de-istifa-karari-alip-1092027942.html
DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı partisinden istifa etti: Daha önce de istifa kararı alıp vazgeçmişti
DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı partisinden istifa etti: Daha önce de istifa kararı alıp vazgeçmişti
Sputnik Türkiye
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek DEM Parti istifa ettiğini, belediye başkanlık görevine ise devam edeceğini duyurdu. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T19:58+0300
2024-12-25T19:58+0300
2024-12-25T19:58+0300
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Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) istifa etti.İpek, yaptığı yazılı açıklamada belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini duyurdu. 31 Mart'taki yere seçimlerde belediye başkanı seçilip göreve başladığını ifade eden İpek, açıklamasına şöyle devam etti:Daha önce de istifa etmiştiZeyni İpek, 8 Ağustos'ta da DEM Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 10 Ağustos'ta ise yaptığı yazılı açıklamada ise istifa kararını resmileştirmediğini açıklamıştı. İpek, partinin başlattığı disiplin soruşturması sürecinde Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletini meclis içerisinde belirlenecek olan bir kişiye devredeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/chp-genel-baskani-ozel-madem-ki-bu-asgari-ucretle-gecim-olmaz-o-zaman-secim-olmasi-lazim-1092027787.html
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zeyni ipek, kızıltepe, dem parti, ipek, haberler
DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı partisinden istifa etti: Daha önce de istifa kararı alıp vazgeçmişti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek DEM Parti istifa ettiğini, belediye başkanlık görevine ise devam edeceğini duyurdu.
Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) istifa etti.
İpek, yaptığı yazılı açıklamada belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini duyurdu.
31 Mart'taki yere seçimlerde belediye başkanı seçilip göreve başladığını ifade eden İpek, açıklamasına şöyle devam etti:
"Belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Bu noktada en büyük iradenin halkın iradesi olduğuna inanıyorum. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim. Görevimi de değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm."
Daha önce de istifa etmişti
Zeyni İpek, 8 Ağustos'ta da DEM Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 10 Ağustos'ta ise yaptığı yazılı açıklamada ise istifa kararını resmileştirmediğini açıklamıştı. İpek, partinin başlattığı disiplin soruşturması sürecinde Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletini meclis içerisinde belirlenecek olan bir kişiye devredeceğini ifade etmişti.