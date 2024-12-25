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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: 'Medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: 'Medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz’
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hristiyan inancına mensup... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.Tüm vatandaşların kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin kendileri için önem arz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, noel, hristiyan, noel bayramı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, noel, hristiyan, noel bayramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: 'Medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz’

21:17 25.12.2024
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hristiyan inancına mensup tüm vatandaşları tebrik ettiği dile getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Tüm vatandaşların kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin kendileri için önem arz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Noel Yortuları vesilesiyle Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı, en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu değerlerin hayata geçirilmesi neticesindedir ki coğrafyamız, öteden beri, çatışmadan, savaştan, zulümden ve baskıdan kaçan herkese korunaklı bir çatı, güvenli bir liman olmuştur.

Ülkemiz, bölgesel çatışma ve istikrarsızlıkların ortasında, hangi dine, inanca, etnik kökene ve mezhebe mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarının geleceklerinden emin olarak, barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir yerdir. Bugün olduğu gibi gelecekte de karşılıklı saygı doğrultusunda ülkemizdeki çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye, yarınlarımızı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

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