https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/chpde-olaganustu-asgari-ucret-toplantisi-1092006641.html

CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı

CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı

Sputnik Türkiye

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T11:26+0300

2024-12-25T11:26+0300

2024-12-25T11:26+0300

politika

asgari ücret

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

chp

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Yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak duyurulmasıyla beraber CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.Özel, dün, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetini de tebrik eden Özel, "işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya" davet etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yeni-asgari-ucret-ne-zaman-alinacak-2025-zamli-asgari-ucret-hangi-ay-odenecek-1092000764.html

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