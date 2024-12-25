https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/chpde-olaganustu-asgari-ucret-toplantisi-1092006641.html
CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı
CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı
Sputnik Türkiye
2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T11:26+0300
2024-12-25T11:26+0300
2024-12-25T11:26+0300
politika
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
chp
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Yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak duyurulmasıyla beraber CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.Özel, dün, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetini de tebrik eden Özel, "işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya" davet etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yeni-asgari-ucret-ne-zaman-alinacak-2025-zamli-asgari-ucret-hangi-ay-odenecek-1092000764.html
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asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, chp
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, chp
CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı
2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
Yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak duyurulmasıyla beraber CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.
Özel, dün, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetini de tebrik eden Özel, "işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya" davet etmişti.