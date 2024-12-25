CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'ABD ve Fransa'nın Suriye'de federatif yapı oluşturmak için çalışmaları var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgarinin altında yaşam
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Patronların istediği oldu: Asgari ücret 22 bin 104 TL
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/chpde-olaganustu-asgari-ucret-toplantisi-1092006641.html
CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı
CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı
Sputnik Türkiye
2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T11:26+0300
2024-12-25T11:26+0300
politika
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092006918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1d0913e00072fa83e39079ac3daffbe.jpg
Yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak duyurulmasıyla beraber CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.Özel, dün, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetini de tebrik eden Özel, "işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya" davet etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yeni-asgari-ucret-ne-zaman-alinacak-2025-zamli-asgari-ucret-hangi-ay-odenecek-1092000764.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092006918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_765cb068714877eddb0a945dbee33538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, chp
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, chp

CHP'de olağanüstü asgari ücret toplantısı

11:26 25.12.2024
© AACHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
Abone ol
2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
Yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak duyurulmasıyla beraber CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.
Özel, dün, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetini de tebrik eden Özel, "işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya" davet etmişti.
Asgari ücrete zam 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
EKONOMİ
Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? 2025 zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала