https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/chp-genel-baskani-ozel-asgari-ucreti-gorusmek-icin-turk-is-ve-hak-isi-ziyaret-edecek-1092013930.html

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti görüşmek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti görüşmek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T13:53+0300

2024-12-25T13:53+0300

2024-12-25T13:53+0300

politika

özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

hak-iş

asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak. 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere basına kapalı olarak yapılacak toplantı sonrasında milletvekilleri 10'lı gruplar halinde Ankara'da işçilerin yoğun olarak çalıştığı bölgeleri ziyaret edecek. CHP Lideri Özgür Özel ise 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (HAK-İŞ) ziyaret edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gundem-asgari-ucret-ek-zam-verilecek-mi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1092008675.html

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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), hak-iş, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025