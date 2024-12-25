https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/chp-genel-baskani-ozel-asgari-ucreti-gorusmek-icin-turk-is-ve-hak-isi-ziyaret-edecek-1092013930.html
CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti görüşmek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti görüşmek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T13:53+0300
2024-12-25T13:53+0300
2024-12-25T13:53+0300
politika
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
hak-iş
asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak. 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere basına kapalı olarak yapılacak toplantı sonrasında milletvekilleri 10'lı gruplar halinde Ankara'da işçilerin yoğun olarak çalıştığı bölgeleri ziyaret edecek. CHP Lideri Özgür Özel ise 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (HAK-İŞ) ziyaret edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gundem-asgari-ucret-ek-zam-verilecek-mi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1092008675.html
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), hak-iş, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), hak-iş, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti görüşmek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.
CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak. 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere basına kapalı olarak yapılacak toplantı sonrasında milletvekilleri 10'lı gruplar halinde Ankara'da işçilerin yoğun olarak çalıştığı bölgeleri ziyaret edecek. CHP Lideri Özgür Özel ise 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (HAK-İŞ) ziyaret edecek.