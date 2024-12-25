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CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti görüşmek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti görüşmek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak. 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere basına kapalı olarak yapılacak toplantı sonrasında milletvekilleri 10'lı gruplar halinde Ankara'da işçilerin yoğun olarak çalıştığı bölgeleri ziyaret edecek. CHP Lideri Özgür Özel ise 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (HAK-İŞ) ziyaret edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gundem-asgari-ucret-ek-zam-verilecek-mi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1092008675.html
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), hak-iş, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), hak-iş, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti görüşmek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek

13:53 25.12.2024
© AA / Metin AktaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA / Metin Aktaş
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.
CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak. 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere basına kapalı olarak yapılacak toplantı sonrasında milletvekilleri 10'lı gruplar halinde Ankara'da işçilerin yoğun olarak çalıştığı bölgeleri ziyaret edecek. CHP Lideri Özgür Özel ise 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (HAK-İŞ) ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
POLİTİKA
Asgari ücrete ek zam verilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması
12:17

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