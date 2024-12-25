https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/benficanin-turk-yildizi-kerem-akturkoglu-nisanlandi-nisanlisi-merak-konusu-oldu-1092032404.html

Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu nişanlandı: Nişanlısı merak konusu oldu

Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu nişanlandı: Nişanlısı merak konusu oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü'nden Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan A Milli Takım futbolcusu Kerem Aktürkoğlu nişanlandı. Sosyal medya hesabından tören... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı.Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan A Milli Takım futbolcusu Kerem Aktürkoğlu nişanlandı. Sosyal medya hesabından tören fotoğrafını paylaşan genç yıldızın nişanlısı merak konusu olurken eski takım arkadaşı Yunus Akgün de nişan törenine katılan isimler arasındaydı.Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı kim?Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken nişanlısının kim olduğunu açıklamadı.

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