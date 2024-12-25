https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/belediye-sosyal-medyadan-goruntuleri-paylasti-isiklari-soktuler-guvenlik-kamerasinda-sigara-1091994093.html
Belediye sosyal medyadan görüntüleri paylaştı: Işıkları söktüler, güvenlik kamerasında sigara söndürdüler
Belediye sosyal medyadan görüntüleri paylaştı: Işıkları söktüler, güvenlik kamerasında sigara söndürdüler
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Kocaeli'de şehrin farklı noktalarında asansörlerin bozulma sebebinin asansörlere bilerek zarar veren şahıslar olduğu ortaya çıktı. Yaşlarının genç olduğu... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T00:54+0300
2024-12-25T00:54+0300
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asansör
kocaeli
saldırı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle üst geçitlerdeki asansörlerin bozulması ve zarar görmesiyle nedeniyle yapılan araştırmada asansörlere zarar veren onlarca kişi tespit edildi.Çoğunluğu gençlerden oluşan kişilerin asansör ışığını sökmesi, kamerada sigara söndürmesi, tavandaki metalleri bükmesi ve kapıları tekmelemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere çok sayıda tepki yorumu geldi.Kişilerin kimliği tespit işlemlerinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/vinc-halatina-tutunarak-metrelerce--yukseklikten-asagi-indi-1091988418.html
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asansör, kocaeli, saldırı
asansör, kocaeli, saldırı
Belediye sosyal medyadan görüntüleri paylaştı: Işıkları söktüler, güvenlik kamerasında sigara söndürdüler
00:54 25.12.2024 (güncellendi: 00:56 25.12.2024)
Kocaeli'de şehrin farklı noktalarında asansörlerin bozulma sebebinin asansörlere bilerek zarar veren şahıslar olduğu ortaya çıktı. Yaşlarının genç olduğu anlaşılan saldırganların asansör ışığını söktüğü, kapı tekmelediği ve kamerada sigara izmariti söndürdüğü görüntülere yansıdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle üst geçitlerdeki asansörlerin bozulması ve zarar görmesiyle nedeniyle yapılan araştırmada asansörlere zarar veren onlarca kişi tespit edildi.
Çoğunluğu gençlerden oluşan kişilerin asansör ışığını sökmesi, kamerada sigara söndürmesi, tavandaki metalleri bükmesi ve kapıları tekmelemesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere çok sayıda tepki yorumu geldi.
Kişilerin kimliği tespit işlemlerinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.