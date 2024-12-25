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Belediye sosyal medyadan görüntüleri paylaştı: Işıkları söktüler, güvenlik kamerasında sigara söndürdüler
Belediye sosyal medyadan görüntüleri paylaştı: Işıkları söktüler, güvenlik kamerasında sigara söndürdüler
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de şehrin farklı noktalarında asansörlerin bozulma sebebinin asansörlere bilerek zarar veren şahıslar olduğu ortaya çıktı. Yaşlarının genç olduğu... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle üst geçitlerdeki asansörlerin bozulması ve zarar görmesiyle nedeniyle yapılan araştırmada asansörlere zarar veren onlarca kişi tespit edildi.Çoğunluğu gençlerden oluşan kişilerin asansör ışığını sökmesi, kamerada sigara söndürmesi, tavandaki metalleri bükmesi ve kapıları tekmelemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere çok sayıda tepki yorumu geldi.Kişilerin kimliği tespit işlemlerinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.
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asansör, kocaeli, saldırı
asansör, kocaeli, saldırı

Belediye sosyal medyadan görüntüleri paylaştı: Işıkları söktüler, güvenlik kamerasında sigara söndürdüler

00:54 25.12.2024 (güncellendi: 00:56 25.12.2024)
© İHA / CİHAN ATİK - İLHAMİ ÇETİN-AW357028Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehrin farklı noktalarında bulunan asansörlere binen şahıslar, asansöre tekmelerle zarar verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehrin farklı noktalarında bulunan asansörlere binen şahıslar, asansöre tekmelerle zarar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© İHA / CİHAN ATİK - İLHAMİ ÇETİN-AW357028
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Kocaeli'de şehrin farklı noktalarında asansörlerin bozulma sebebinin asansörlere bilerek zarar veren şahıslar olduğu ortaya çıktı. Yaşlarının genç olduğu anlaşılan saldırganların asansör ışığını söktüğü, kapı tekmelediği ve kamerada sigara izmariti söndürdüğü görüntülere yansıdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle üst geçitlerdeki asansörlerin bozulması ve zarar görmesiyle nedeniyle yapılan araştırmada asansörlere zarar veren onlarca kişi tespit edildi.
Çoğunluğu gençlerden oluşan kişilerin asansör ışığını sökmesi, kamerada sigara söndürmesi, tavandaki metalleri bükmesi ve kapıları tekmelemesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere çok sayıda tepki yorumu geldi.
Kişilerin kimliği tespit işlemlerinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.
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