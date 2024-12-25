https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/belediye-sosyal-medyadan-goruntuleri-paylasti-isiklari-soktuler-guvenlik-kamerasinda-sigara-1091994093.html

Belediye sosyal medyadan görüntüleri paylaştı: Işıkları söktüler, güvenlik kamerasında sigara söndürdüler

Belediye sosyal medyadan görüntüleri paylaştı: Işıkları söktüler, güvenlik kamerasında sigara söndürdüler

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de şehrin farklı noktalarında asansörlerin bozulma sebebinin asansörlere bilerek zarar veren şahıslar olduğu ortaya çıktı. Yaşlarının genç olduğu... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T00:54+0300

2024-12-25T00:54+0300

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türkiye

asansör

kocaeli

saldırı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle üst geçitlerdeki asansörlerin bozulması ve zarar görmesiyle nedeniyle yapılan araştırmada asansörlere zarar veren onlarca kişi tespit edildi.Çoğunluğu gençlerden oluşan kişilerin asansör ışığını sökmesi, kamerada sigara söndürmesi, tavandaki metalleri bükmesi ve kapıları tekmelemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere çok sayıda tepki yorumu geldi.Kişilerin kimliği tespit işlemlerinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/vinc-halatina-tutunarak-metrelerce--yukseklikten-asagi-indi-1091988418.html

türkiye

kocaeli

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asansör, kocaeli, saldırı